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Названы дата и время внеочередного заседания Рады: СМИ узнали повестку дня

19 февраля 2021, 13:09
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Верховная Рада Украины соберется на заседание в начале следующей недели, поделился "слуга народа".

По сведениям нардепа, внеочередное заседание парламента пройдет днем 23 февраля
По сведениям нардепа, внеочередное заседание Рады пройдет днем 23 февраля / УНИАН

Народный депутат, член фракции партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Заседание парламента пройдет во вторник, 23 февраля, в 12:00, поделился народный избранник в своем канале в Telegram.

Во время заседания парламент обсудит вопросы задолженностей перед шахтерами и судьбу и.о. министра энергетики Юрия Витренко, пишет Страна со ссылкой на источник в Слуге народа.

"Вопросы (которые на заседании рассмотрит парламент – Ред.): долги перед шахтерами и Витренко", – заявил собеседник издания.

Нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram написал, что во время заседания Рады запланировано новое голосование для назначения Витренко на пост в Кабмине.

"...23 февраля "слуги" хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению Витренко в Кабмин", – сообщил политик.

Справка. В конце 2020 года стало известно, что в Украине долги по зарплате шахтерам превышали 1 млрд гривен. В Кабмине обещали рассчитаться с горняками до конца года.

Верховная Рада Юрий Витренко Алексей Гончаренко Александр Качура
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