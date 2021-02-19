Названы дата и время внеочередного заседания Рады: СМИ узнали повестку дня

Верховная Рада Украины соберется на заседание в начале следующей недели, поделился "слуга народа".
Народный депутат, член фракции партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады.
Заседание парламента пройдет во вторник, 23 февраля, в 12:00, поделился народный избранник в своем канале в Telegram.
Во время заседания парламент обсудит вопросы задолженностей перед шахтерами и судьбу и.о. министра энергетики Юрия Витренко, пишет Страна со ссылкой на источник в Слуге народа.
"Вопросы (которые на заседании рассмотрит парламент – Ред.): долги перед шахтерами и Витренко", – заявил собеседник издания.
Нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram написал, что во время заседания Рады запланировано новое голосование для назначения Витренко на пост в Кабмине.
"...23 февраля "слуги" хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению Витренко в Кабмин", – сообщил политик.
- Напомним, Рада несколько раз провалила голосование по назначению Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики.
- Потом парламент одобрил проект закона №4531, который в частности предусматривает расширение полномочия и.о. министров. На законопроект наложил вето президент Владимир Зеленский.
Справка. В конце 2020 года стало известно, что в Украине долги по зарплате шахтерам превышали 1 млрд гривен. В Кабмине обещали рассчитаться с горняками до конца года.