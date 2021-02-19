Названы дата и время внеочередного заседания Рады: СМИ узнали повестку дня

По сведениям нардепа, внеочередное заседание Рады пройдет днем 23 февраля / УНИАН

Народный депутат, член фракции партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Заседание парламента пройдет во вторник, 23 февраля, в 12:00, поделился народный избранник в своем канале в Telegram.

Во время заседания парламент обсудит вопросы задолженностей перед шахтерами и судьбу и.о. министра энергетики Юрия Витренко, пишет Страна со ссылкой на источник в Слуге народа.

"Вопросы (которые на заседании рассмотрит парламент – Ред.): долги перед шахтерами и Витренко", – заявил собеседник издания.

Нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram написал, что во время заседания Рады запланировано новое голосование для назначения Витренко на пост в Кабмине.

"...23 февраля "слуги" хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению Витренко в Кабмин", – сообщил политик.

Напомним, Рада несколько раз провалила голосование по назначению Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Потом парламент одобрил проект закона №4531, который в частности предусматривает расширение полномочия и.о. министров. На законопроект наложил вето президент Владимир Зеленский.

Справка. В конце 2020 года стало известно, что в Украине долги по зарплате шахтерам превышали 1 млрд гривен. В Кабмине обещали рассчитаться с горняками до конца года.