"Не вызвав ажиотажа в Москве": вслед за Байденом в Киев может приехать премьер Израиля Нетаньяху - СМИ

В Израиле склоняются к тому, что если РФ не устроила провокаций во время визита в столицу Украины главы Белого дома, приехать в Киев, может и Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху может приехать в Киев на встречу с Владимиром Зеленским / Фото president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность поездки в Украину в ближайшее время. В Киеве он намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на неназванных высокопоставленных собеседников.

В Израиле склоняются к тому, что если Россия не устроила провокаций во время визита в столицу Украины главы Белого дома и министра иностранных дел Израиля, приехать в Киев, "не вызвав ажиотажа в Москве", может и Нетаньяху.

Сейчас вопрос с поездкой Нетаньяху в Украину находится на рассмотрении. При этом в Канцелярии премьер-министра издание не получило подтверждение на официальный запрос.

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Israel Hayom напоминает, что с момента начала боевых действий между Россией и Украиной Нетаньяху в целом придерживался осторожного подхода.

"Однако, вновь вступив в должность, он несколько раз подчеркивал, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружения, и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев на прошлой неделе. Поскольку визит Коэна не вызвал резкой реакции со стороны России, официальные лица считают, что в данных обстоятельствах Нетаньяху может посетить Киев, не вызвав ажиотажа в Москве", - пишет издание.

Журналисты упомянули неожиданный визит в Киев президента США Джо Байдена 20 февраля, который прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

"Официальные лица считают, что, учитывая его международный статус, Нетаньяху тоже должен последовать их примеру, что и послужило поводом для визита. Украинский чиновник сообщил Israel Hayom, что премьер-министру уже направлено приглашение, но дата визита еще не назначена", - пишет издание.

Также отмечается, что что 20 февраля в Киев приезжали израильские депутаты Зеэв Элькин и Йоэль Эдельштейн, которые возглавляют парламентскую группу дружбы Израиля и Украины в Кнессете. Они встречались с Зеленским и около часа разговаривали с украинским президентом об увеличении помощи Израиля и израильско-украинском сотрудничестве против Ирана на международной арене.

"В совместном заявлении после встречи Зеев и Элькин подчеркнули, что как западная нация, которая знакома со "значением защиты от несправедливой агрессии и непрерывных обстрелов гражданских лиц", Израиль не должен оставаться в стороне и увеличивать свою поддержку Украина значительно", - пишет издание.

Иерусалим пока что воздерживается от предоставления Киеву оружия и систем обороны, опасаясь спровоцировать конфликт с Россией, имеющей военное присутствие в Сирии. Вместо этого Израиль концентрировался на предоставлении гуманитарной помощи и стал первой страной, открывшей полевой госпиталь на территории Украины после начала войны.

Как сообщал Главред, в начале февраля стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху приказал пересмотреть политику Иерусалима по вопросу поставок вооружений Украине.

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. О нем объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам в Украину свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским на польско-украинской границе или даже во Львове. Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных держав.

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