"Неприятно будет не только Порошенко": Чаус раскрыл подробности насчет разоблачений

Николай Чаус / УНИАН

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил, что готовится к будущим разоблачениям – систематизирует информацию, которая накопилась.

Чаус сказал, что местами многим будет неприятно – не только нардепу, бывшему президенту Петру Порошенко и Ко, приводит слова экс-судьи Telegram-канал Шептун.

По его данным, собеседник не сказал, находится ли сейчас в Украине.

"…Чаус не хочет комментировать слухи о причастности сотрудник ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины – Ред.) и СБУ к его похищению (в Молдове – Ред.), так как это не в его правилах", – говорится на канале.