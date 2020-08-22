"Ни в коем случае": Зеленский категорично высказался о кровопролитии в Беларуси

В Беларуси ни в коем случае не должно было быть кровопролития, считает Владимир Зеленский / Скриншот с president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский категорично высказался о кровопролитии в Беларуси – его не должно было быть ни в коем случае.

Власть и общество должны найти формат диалога, и в ход не должны идти дубинки, рассказал украинский лидер в интервью телеканалу Україна 24.

По его словам, в Беларуси нужно найти спокойный формат диалога и выйти из этого сложного положения.

"Что касается кровопролития… Ни в коему случае, мы сразу отреагировали, как бы там ни было, чтобы там не происходило. Власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, но не дубинками, извините", – сказал глава государства.

Напомним, в Беларуси 9 августа после президентских выборов начались массовые протесты. Протесты в Беларуси стартовали после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым в избирательной гонке безоговорочно лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях, ее сторонники требовали перемен.

Силовики жестоко расправлялись с участниками протестов, есть жертвы, много пострадавших и задержанных. Владимир Зеленский осудил применение силы к протестующим.