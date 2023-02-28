Никаких "мирных планов" до вывода войск России: Подоляк назвал Москве жесткое условие Украины

Немедленное прекращение активной фазы войны – бомба замедленного действия, на реализацию такого сценария рассчитывает агрессор Россия, сказал Михаил Подоляк.

Россия должна вывести войска из Украины для прекращения войны - Подоляк / Коллаж Офис президента, Минобороны РФ

Прекращения активной фазы войны не будет до тех пор, пока оккупационные войска России не уйдут с территории Украины. Немедленное перемирие подразумевает замороженный конфликт, который так нужен Москве, чтобы удержать контроль над захваченными землями и набрать боевую мощь. Киев не пойдет ни на какие "мирные планы" до выполнения своего условия. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что Украина не пойдет на немедленное прекращение боевых действий, поскольку такой сценарий нужен стране-оккупанту РФ для заморозки конфликта, сохранения контроля над захваченными территориями и восстановления военной мощи.

По словам чиновника, Киев не приемлет никаких "мирных планов" до тех пор, пока Москва не выведет свои оккупационные войска из Украины.

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"Немедленное прекращение огня" - это бомба замедленного действия. На этом настаивает РФ, чтобы "заморозить конфликт", удержать контроль над оккупированными территориями и набрать военную мощь. За 9 лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Поэтому никаких "мирных планов" до вывода российских войск", - подчеркнул Михаил Подоляк.

"Мирный план" Китая по войне России против Украины

Китай в годовщину полномасштабного нападения России на Украину опубликовал документ со своей позицией по ситуации.

В декларации Пекина 12 пунктов – ни в одном из них не осуждаются военные преступления страны-агрессора РФ. При этом КНР не предложила и практической реализации перечня своих пунктов.

Президент Владимир Зеленский сказал, что он не согласен с рядом пунктов документа Китая по войне РФ против Украины.

Впрочем, гарант допустил возможность обсуждения декларации с Пекином. Глава государства подчеркнул, что Киев ставит перед собой задачу изоляции агрессора России.

Президент США Джо Байден подверг критике так называемый "мирный план" Китая. По его словам, документ выгоден только Путину, а сам российский директор наверняка воспринял китайскую декларацию положительно.

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