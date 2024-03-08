'Никому не удалось': Зеленский рассчитывает на Эрдогана в освобождении крымских татар

Пока никто не смог обеспечить возвращение крымских татар из плена России, поэтому президент Украины верит в силы турецкого коллеги.

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Зеленский передал список украинских пленных Эрдогану/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

В четверг, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский передал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список украинских пленных, среди которых крымские татары. Зеленский надеется, что Эрдогану удастся освободить из российского плена крымских татар. Об этом заявил глава Украины заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции.

"Я передал сегодня список наших граждан Украины, в частности, крымских татар, которые были репрессированы Россией на оккупированной территории Украины и содержатся в российских тюрьмах и лагерях в чрезвычайно жестоких, нечеловеческих условиях. Должны освободить их всех - и воинов, и гражданских, и кто был захвачен в плен при защите своего народа, и кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является", - сказал президент.

По его словам, пока никто не смог обеспечить возвращение крымских татар из плена России. До полномасштабного вторжения Украине удалось вернули лишь несколько человек, однако большинство до сих пор остается в тюрьмах и лагерях.

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Зеленский подчеркнул, что не видит ни у одного лидера возможности вернуть крымских татар из плена, поэтому рассчитывает на на турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я сегодня прибыл (в Турцию - ред.) с обновленным списком и это боль, что он обновляется, что их становится в списке больше. К сожалению, они не возвращаются домой. Здесь я рассчитываю на президента Эрдогана. Я уверен, что он сможет это сделать, по крайней мере попытается", - подчеркнул президент Украины.

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Визит Зеленского в Турцию

Как сообщал Главред, в четверг, 8 марта, в Офисе президента подтвердили, что президент Украины отправляется в Турцию, где встретится с лидером страны Реджепом Эрдоганом. Встреча предназначена обсуждению безопасности в Черном море, мирных инициатив, сотрудничества в обороне и освобождению пленных.

На встрече Эрдоган выразил желание провести мирный саммит с российским диктатором Путиным и президентом Украины Зеленским. Зеленский решительно ответил, что России нет места на этом саммите.

"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", - сказал Зеленский.

Турция уже не впервые пытается возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. 28 февраля турецкий президент заявлял о желании посадить Зеленского с Путиным за стол переговоров в Стамбуле.

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