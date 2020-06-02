"Кот в мешке": в Слуге народа рассказали, кто пойдет на праймериз в мэры Киева

Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко / УНИАН

В партийных праймериз (голосовании) от партии Слуга народа по поводу единого кандидата в мэры Киева на грядущих выборах примут участие от четырех до шести кандидатов.

Именно такой прогноз озвучил первый замруководителя фракции политсилы президента Зеленского и глава партии Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас будет какой-то пул кандидатов. Там их будет, наверное, четыре-пять, может быть шесть. В результате, два-три самых потенциальных возможных претендента попадают к президенту и дальше президент, как лидер партии определяет, кому бы партия могла доверить эту возможность. А партия, думаю, воспримет мнение президента, пока что альтернативных ситуаций не было", ‒ заявил он.

Читайте такжеВыборы мэра Киева: в "Слуге народа" назвали возможного фаворита предвыборной гонкиКорниенко говорит, что по состоянию на начало июня 2020 года потенциальных участников праймериз Слуги народа насчитывается четверо.

"Сейчас желающих четверо ‒ Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура", ‒рассказал он.

Кроме того, по словам Корниенко, планы нардепа Александра Качуры пойти на праймериз были несколько неожиданные для руководства политсилы.

"Александр Качура ‒ это была такая неожиданность, это был как бы кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь ‒ в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше ‒ мэр Киева", ‒ подытожил глава партии Слуга народа.

Напомним, ранее фракция Слуга народа проголосовала за выдвижение на вакантный в Кабмине Дениса Шмыгаля пост министра культуры нардепа Александра Ткаченко. Планируется, что на должности руководителя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики его заменит нардеп Никита Потураев.