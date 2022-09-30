"Нужно пить таблетки": у Зеленского отреагировали на ахинею Путина

У Зеленского отреагировали на ахинею Путина / скриншот

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии оккупированных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Также российский диктатор отличился рядом заявлений. В частности он уверен, что США якобы оккупируют Германию, Корею и Японию.

Более того, Путин считает, что в ЧП с "Северными потоками" виновны "англосаксы".

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры", - заявил Путин.

На поток сознания российского диктатора отреагировал глава ОП Украины Андрей Ермак.

"Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. Но не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина — единая. Только вперед", — написал Ермак в своем Telegram.

"Референдум" на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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