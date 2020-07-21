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Под Радой на нардепа напали с зеленкой

Олега Волошина средь бела дня облили зеленкой.

21 июля 2020, 14:38
Олег Волошин - за что депутата облили зеленкой - новости Киева
Олег Волошин - за что депутата облили зеленкой - новости Киева / facebook.com/sophia.sereda

Нардеп Олег Волошин стал жертвой двух активистов: его облили зеленкой средь бела дня прямо под стенами Верховной Рады.

Полицейские уже задержали двух нападавших. Их доставили в Печерское управление полиции, сообщает пресс-служба полиции.

"Они мне сказали: "Это тебе за суверенитет Украины", – или какая-то такая фигня. Но если борьба за суверенитет Украины сводится к тому, чтобы бросать в лицо зеленку – честно говоря, удивлен…", – так сам депутат объяснил нападение на себя.

Он предложил в рамках борьбы за украинский суверенитет облить зеленкой офис МВФ в Киеве.

Известно, что Волошин накануне заявил, что суверенитет Украины "передан полностью внешнему управлению". Поэтому, по его словам, "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Волошин представляет фракцию Оппозиционная платформа – За життя.

Ранее в Харькове плеснули в лицо зеленкой лидеру ОПЗЖ Лесику. Полиция тут же задержала нарушителей правопорядка.

зеленка Верховная Рада новости Украины Олег Волошин аннексия Крыма Оппозиционная платформа - За жизнь
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