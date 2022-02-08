УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Отказ ФРГ от поставок оружия Украине и "срыв" встречи Зеленского с Бербок: Киев объяснил ситуацию

8 февраля 2022, 14:25
Прослушать новость
Остановить

Киев сегодня – мировой дипломатический центр, а у президента Зеленского чрезвычайно насыщенный рабочий график, сказал Олег Николенко.

Зеленский, Бербок
Отказ Германии от поставок оружия Украине не стал причиной отсутствия встречи Зеленского и Бербок - МИД Украины / коллаж УНИАН / Reuters

Сведения, согласно которым встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Анналены Бербок не состоялась, дескать, из-за разногласий Берлина и Киева по вопросам поставок вооружений, не отвечает действительности. Украинско-немецкие отношения остаются прочными. Сегодня Киев стал мировым дипломатическим центром, а у главы государства Зеленского чрезвычайно насыщенный график. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что информация о причинах, по которым якобы не состоялась встреча Зеленского и Бербок, является ложной. Никакая недостоверная информация не сможет разрушить крепкие отношения Украины и Германии.

Читайте такжеМакрон прилетел в Украину: о чем будет говорить с Зеленским"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - сказал Николенко.

Также он добавил, что сейчас Киев стал центром мировой дипломатии, а у Зеленского крайне насыщенный график, который также связан и с координацией внутриполитических процессов в Украине.

"У президента Владимира Зеленского чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - добавил Олег Николенко.

Реклама

Глава МИД ФРГ Бербок объяснила отсутствие встречи с Зеленским

В ходе брифинга министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не было из-за того, что Париж принял решение изменить планы поездки.

"Наша поездка была запланирована с моим французским коллегой, и в этой связи мы планировали встретиться с президентом. А сейчас изменились планы поездки. Французская сторона как-то изменила эти планы. Очень важно, конечно, совместно координировать, ведь каждый день необходимо как-то планировать, учитывать. Поэтому само собой разумеется, что, со своей стороны, я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", - объяснила Бербок.

Кулеба отверг политические причины отсутствия встречи Зеленского и Бербок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Бербок за визит в Киев и опроверг политические причины отсутствия переговоров Зеленского с главой немецкого МИД.

"В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, был очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие у этой встречи как какой-то политический сигнал", - подчеркнул Кулеба.

Вопрос поставки оружия из Германии в Украину

Издание Зеркало недели в декабре прошлого года выпустило статью, в которой источники заявили о блокаде со стороны ФРГ продажи противодроновых винтовок Украине, которые были куплены Киевом через структуры Североатлантического альянс. Вопрос пытались урегулировать в ходе последнего визита Ангелы Меркель в Киев. Впрочем, компромисса достичь не удалось.

Позже глава Минобороны Алексей Резников сказал, что Германия в ноябре 2021 году заблокировало покупки Киевом антидроновых ружей и антиснайперских систем через агентство Альянса. Антидроновое оружие все-таки удалось купить, поскольку его признали нелетальным. Министр возмутился такой ситуацией, особенно учитывая сотрудничества Берлина с Москвой по газопроводу СП-2.

Канцлер Германии Олаф Шольц 18 января заявил, что Берлин не будет поставлять оружие Киеву. Немцы будут работать над сдерживанием РФ от агрессии дипломатическим путем.

Вице-глава фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорф ранее рассказал, что Берлин поддерживает Киев нелетальными компонентами и оказывает Украине экономическое содействие. По его словам, если произойдет военное вторжение РФ на территорию украинского государства, будут рассмотрены все варианты помощи Киеву. Пока Германия не собирается поставлять Украине оружие.

viber
МИД Украины новости Украины Анналена Бербок
Сейчас вы просматриваете новость «Отказ ФРГ от поставок оружия Украине и "срыв" встречи Зеленского с Бербок: Киев объяснил ситуацию». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Успех и счастье следуют по пятам: назван самый удачный период 2022 годаУспех и счастье следуют по пятам: назван самый удачный период 2022 года Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022: Девам – враги, Скорпионам – судьбоносная встреча, Козерогам – выгодаГороскоп на сегодня, 5 февраля 2022: Девам – враги, Скорпионам – судьбоносная встреча, Козерогам – выгода Удивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимыУдивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимы Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСУкраине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗС Воду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяютВоду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяют
14:39

Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022: график, влияние и что делать

14:25

Отказ ФРГ от поставок оружия Украине и "срыв" встречи Зеленского с Бербок: Киев объяснил ситуацию

14:15

Больше никакого ада: сменить прописку теперь можно в Дії

14:15

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

13:54

В Украину идут атмосферные фронты: синоптики прогнозируют опасную погодуВидео

Реклама
13:52

Путин процитировал похабную песню "Красной плесени": Песков неловко оправдал начальникаВидео

13:26

"Мы не пересечем свои красные линии": Кулеба высказался об итогах переговоров Путина и Макрона

13:07

Сделка Путина и Макрона по Украине: в Кремле опровергли информацию СМИВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

12:59

Украинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часах

12:45

"Почему не выдали мегафоны": в сети троллят длинный стол Путина во время переговоров с Макроном

12:44

"Мимо проходил и первый ринулся в огонь": в Дрогобыче пожарный помог спасти детей и хозяина пылающей квартиры

12:41

Врачи из Охматдета дали свое согласие на пересадку органов после смертиВидео

12:09

Каждому пенсионеру – смартфон от Зеленского: президент обещает подарок в обмен на прививку от COVID-19

12:07

Украина и Польша договорились об отмене ограничений на транспортные перевозки – Мининфраструктуры

12:03

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

11:55

Путин на встрече с Макроном грозил Украине и НАТО ядерными бомбами

11:46

Перепись населения в Дії, опросы и смартфоны для пенсионеров: Зеленский выступил на Diia Summit

11:23

В ОП призывают медиков сообщать о невыплате повышенной зарплаты

11:11

Порошенко ответил Путину на предложение политического убежища, упрекнув ЗеленскогоВидео

Реклама
11:07

Макрон прилетел в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

11:00

Макрон заявил, что Зеленский ведет себя хладнокровно

11:00

Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022

10:56

Пенсионное удостоверение в "Дие": как украинцы смогут им воспользоваться

10:51

Куда пойти на 14 февраля в Киеве – как ярко отпраздновать День святого Валентина

10:39

Даже не приходит в больницу: мать, которая кормила младенца смесью с самогоном, отказалась от негоВидео

10:19

"Хотите, чтобы Франция воевала с РФ?": Путин припугнул последствиями принятия Украины в НАТО

10:12

Умерла последняя жительница: в Одесской области нашли село-призрак без единого жителя

09:57

Встречу Зеленского и главы немецкого МИД отменили из-за разногласий по оружию - CNN

09:27

4 простых способа как порезать лук без слез

09:24

Макрон и Путин в Москве заключили сделку по Украине - Financial Times

09:06

Мобилизация миллиона в ВСУ или популизм Зеленского: почему надо отменить призыв и что ждет украинцев

09:04

Украинцы смогут выходить на пенсию независимо от возраста, но при одном условии

08:47

Посольство США может переехать из Киева на Запад Украины - BuzzFeedВидео

08:30

Прокси-сила Путина: почему Лукашенко "наехал" на Украинумнение

08:28

Коронавирус в Украине 8 февраля: число выявленных больных превысило 34 тысячи

08:22

"С цветами их здесь не будут встречать": Резников назвал самый вероятный сценарий провокации РоссииВидео

08:21

Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

08:09

Что значит сон с понедельника на вторник и станет ли он вещим

07:53

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизниВидео

Реклама
07:49

Встреча Зеленского и Макрона: президент Франции раскрыл тему грядущих переговоров

07:26

Вторжение РФ в Украину: Байден заявил, что Путин еще не принял решение

07:05

"Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица!": Путин обратился к Зеленскому из-за Минских соглашений

06:37

Диалог не закончен: Путин заявил, что РФ готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

06:28

Почему Путин уклоняется от встречи с Зеленскиммнение

06:01

Модный френч маникюр 2022 с колоссальным омолаживающим эффектомФото

05:40

Превосходный бархатный торт на День святого Валентина своими руками: простой пошаговый рецептВидео

05:02

Зубная паста для комнатных растений: как приготовить необычное и эффективное удобрение для цветов

04:52

Весна нагрянет в феврале: Украину разогреет до +15°, названы датыВидео

04:27

"Попа выше головы": украинка с самыми большими скулами в мире показала результат новой пластики

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять