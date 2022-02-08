Отказ ФРГ от поставок оружия Украине и "срыв" встречи Зеленского с Бербок: Киев объяснил ситуацию

Отказ Германии от поставок оружия Украине не стал причиной отсутствия встречи Зеленского и Бербок - МИД Украины / коллаж УНИАН / Reuters

Сведения, согласно которым встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Анналены Бербок не состоялась, дескать, из-за разногласий Берлина и Киева по вопросам поставок вооружений, не отвечает действительности. Украинско-немецкие отношения остаются прочными. Сегодня Киев стал мировым дипломатическим центром, а у главы государства Зеленского чрезвычайно насыщенный график. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что информация о причинах, по которым якобы не состоялась встреча Зеленского и Бербок, является ложной. Никакая недостоверная информация не сможет разрушить крепкие отношения Украины и Германии.

Читайте такжеМакрон прилетел в Украину: о чем будет говорить с Зеленским"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - сказал Николенко.

Также он добавил, что сейчас Киев стал центром мировой дипломатии, а у Зеленского крайне насыщенный график, который также связан и с координацией внутриполитических процессов в Украине.

"У президента Владимира Зеленского чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - добавил Олег Николенко.

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Глава МИД ФРГ Бербок объяснила отсутствие встречи с Зеленским

В ходе брифинга министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не было из-за того, что Париж принял решение изменить планы поездки.

"Наша поездка была запланирована с моим французским коллегой, и в этой связи мы планировали встретиться с президентом. А сейчас изменились планы поездки. Французская сторона как-то изменила эти планы. Очень важно, конечно, совместно координировать, ведь каждый день необходимо как-то планировать, учитывать. Поэтому само собой разумеется, что, со своей стороны, я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", - объяснила Бербок.

Кулеба отверг политические причины отсутствия встречи Зеленского и Бербок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Бербок за визит в Киев и опроверг политические причины отсутствия переговоров Зеленского с главой немецкого МИД.

"В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, был очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие у этой встречи как какой-то политический сигнал", - подчеркнул Кулеба.

Вопрос поставки оружия из Германии в Украину

Издание Зеркало недели в декабре прошлого года выпустило статью, в которой источники заявили о блокаде со стороны ФРГ продажи противодроновых винтовок Украине, которые были куплены Киевом через структуры Североатлантического альянс. Вопрос пытались урегулировать в ходе последнего визита Ангелы Меркель в Киев. Впрочем, компромисса достичь не удалось.

Позже глава Минобороны Алексей Резников сказал, что Германия в ноябре 2021 году заблокировало покупки Киевом антидроновых ружей и антиснайперских систем через агентство Альянса. Антидроновое оружие все-таки удалось купить, поскольку его признали нелетальным. Министр возмутился такой ситуацией, особенно учитывая сотрудничества Берлина с Москвой по газопроводу СП-2.

Канцлер Германии Олаф Шольц 18 января заявил, что Берлин не будет поставлять оружие Киеву. Немцы будут работать над сдерживанием РФ от агрессии дипломатическим путем.

Вице-глава фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорф ранее рассказал, что Берлин поддерживает Киев нелетальными компонентами и оказывает Украине экономическое содействие. По его словам, если произойдет военное вторжение РФ на территорию украинского государства, будут рассмотрены все варианты помощи Киеву. Пока Германия не собирается поставлять Украине оружие.