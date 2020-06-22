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Зеленский признался, рискнул ли поехать на парад по приглашению Путина

Президент Украины заверил, что не поехал бы в Москву.

22 июня 2020, 19:31
Зеленский
Зеленский отказался бы от поездки в Москву / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский, который ранее заявил о том, что Порошенко выгодно быть жертвой, на этот раз признался, поехал бы на парад в Москву (24 июня) по случаю годовщины завершения Второй мировой войны, если бы получил приглашение от российской стороны.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, перевод которого опубликован на сайте главы государства.

"Нет, не поехал бы [на парад в Москву]. Мне кажется, официального приглашения не было", – ответил Зеленский.

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Также президента спросили, верит ли он в возможность договориться о мире с Путиным в тот момент, когда он публично показывает силу мировому сообществу.

"Скажу вам откровенно, у меня нет времени на то, чтобы верить или не верить Владимиру Путину. Я просто должен делать свою работу, как я считаю правильно, чтобы достичь результата", – сказал Зеленский.

Он добавил, что движется к "большой победе", добиваясь маленьких – возвращения украинцев из плена РФ, передачи жителям оккупированных территорий гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры, борьбы за "молодые умы" и тому подобное.

Как ранее писал Главред, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина заявил о том, что у официальной Москвы нет никаких территориальных претензий к соседним странам.

новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин парад
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