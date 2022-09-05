Переговоры Украины и России: у Зеленского ответили на "хотелки" Кремля

У Зеленского ответили на запросы Кремля / скриншот

В Офисе президента допускают переговоры с Россией, но только на условиях Украины, куда Путин отправил свои войска убивать людей и уничтожать инфраструктуру.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter подчеркнул, что переговоры с Российской Федерацией будут только после возвращения всех оккупированных ею территорий Украины.

"Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что "птенцы путинского гнезда" не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки "200-х" своими рекрутами" – написал Подоляк.

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Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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