Зеленский объявил об освобождении от оккупантов трех населенных пунктов

42-й отдельный мотопехотный батальон освободил два населенных пункта на южном направлении.
Вооруженные силы Украины освободили три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.
Как рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, разведка и специальные службы делают необходимые шаги для освобождения территорий, и российские оккупанты уже начали бежать из Крыма.
"И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что 42-й отдельный мотопехотный батальон освободил два населенных пункта на южном направлении.
Освобождение Высокополья
Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.
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