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Взяли пленных и трофеи: детали освобождения Высокополья спецназом ВСУ

4 сентября 2022, 22:02

Украинские защитники захватили вражескую бронетехнику в качестве трофеев.

Взяли пленных и трофеи: детали освобождения Высокополья спецназом ВСУ
ВСУ взяли трофеи в освобожденном Высокополье / Скриншот

Вооруженные силы Украины раскрыли некоторые подробности освобождения Высокополья в Бериславском районе Херсонской области.

После того как оккупантов выбили из населенного пункта, украинские защитники взяли трофеи. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов в Высокополье. А теперь стало известно, что украинские защитники захватили вражескую бронетехнику.

Видео дня

Отдельная Бригада Специального назначения имени Ивана Богуна сегодня забрала две российские БМД-2 в Высокополье.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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