ВСУ могут открывать огонь: Резников припугнул боевиков Донбасса

Резников сообщил подробности перемирия на Донбассе

В новых договоренностях ТКГ указано, что ВСУ не лишены права вести огонь в случае самозащиты. Нормы международного права, а именно статья 51 Устава ООН и статья 40 Гаагской конвенции 1907 года, распространяется на решение ТКГ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

При этом он признал, что уже много раз перемирие на Донбассе не соблюдалось.

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"Многие критики сегодня утверждают, что было уже не одно перемирие объявлено в течение шести лет, и они не выполнялись и не соблюдались. Да, действительно, это правда. И мы смотрим очень внимательно на то, как будет происходить соблюдение договоренностей, которые были достигнуты в ТКГ на прошлой неделе, и мы понимаем, что это еще одна попытка, еще один шанс дать минским соглашениям сработать", - отметил Резников.

Отметим, что согласно статье 51 Устава ООН любая страна имеет право на самозащиту и самооборону. Статья 40 Гаагской конвенции предполагает, что в случае нарушения перемирия одной из сторон - другая сторона имеет право на выход из перемирия до возобновления боевых действий.

Как писал Главред, экс-президент Леонид Кучма больше не работает в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу (ТКГ). Такую информацию озвучил лично президент Украины Владимир Зеленский.