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"Пленки Медведчука": адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и выдвинули требование

6 июля 2021, 12:42
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У Порошенко обвинили Офис президента в причастности к публикации "пленок Медведчука" и потребовали обнародовать все аудиозаписи.

Порошенко
Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и требуют обнародовать все аудиозаписи из цикла "пленок Медведчука" / УНИАН

Адвокаты лидера фракции Европейская солидарность Петра Порошенко подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Они обвиняют Офис президента в причастности к публикации проектом BIHUS.info "пленок Медведчука" с целью дискредитации бывшего главы государства, и требуют публикации всех аудиозаписей в первоначальном виде.

На своей странице в социальной сети Facebook адвокат пятого президента страны Игорь Головань, во вторник, 6 июля, написал о том, что предположение защитников Порошенко, согласно которому Офис президента может быть причастен к публикации командой журналиста Дениса Бигуса "пленок Медведчука", "подтвердило" недавнее интервью главы государства Владимира Зеленского.

"Бигус должен опубликовать все „пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналу 1+1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми „пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и о том, что управляемая из президентского офиса и выполнена BIHUS info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского", - полагает Головань.Читайте такжеПленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответов

Также он указал, что в связи с вышеуказанными аргументами адвокаты Петра Порошенко приняли решение обратиться в суд с иском к Владимиру Зеленскому и организации Том 14 от имени главы партии Европейская солидарность, и потребовали опубликовать все аудиозаписи в их изначальном виде.

"Мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к Президенту Зеленского и общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытия от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - подчеркнул Игорь Головань.

Обнародование "пленок Медведчука"

В мае журналисты проекта Bihus.Info заявили, что они получили аудиозаписи телефонных разговоров политика Виктора Медведчука. В них зафиксированы его переговоры с боевиками "ДНР", помощниками Путина, а также чиновниками из Кремля за последние годы. Подлинность пленок проверяется, сам Медведчук отрицает их аутентичность.

Журналисты разделили цикл на четыре части:

  • В первой части продемонстрировали сюжет о влиянии Медведчука на украинскую политику после Майдана и отношениях с Путиным.
  • Во второй части речь идет о санкционной "трубе Медведчука".
  • В третьей говорится о схемах по углю и передачи боевикам наличных.
  • Четвертая часть – об участии Медведчука в освобождении пленных, участии в переговорах по газу и контракте на поставку электроэнергии с территории России.
Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук новости Украины
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