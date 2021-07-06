"Пленки Медведчука": адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и выдвинули требование

Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и требуют обнародовать все аудиозаписи из цикла "пленок Медведчука" / УНИАН

Адвокаты лидера фракции Европейская солидарность Петра Порошенко подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Они обвиняют Офис президента в причастности к публикации проектом BIHUS.info "пленок Медведчука" с целью дискредитации бывшего главы государства, и требуют публикации всех аудиозаписей в первоначальном виде.

На своей странице в социальной сети Facebook адвокат пятого президента страны Игорь Головань, во вторник, 6 июля, написал о том, что предположение защитников Порошенко, согласно которому Офис президента может быть причастен к публикации командой журналиста Дениса Бигуса "пленок Медведчука", "подтвердило" недавнее интервью главы государства Владимира Зеленского.

"Бигус должен опубликовать все „пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналу 1+1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми „пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и о том, что управляемая из президентского офиса и выполнена BIHUS info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского", - полагает Головань.Читайте такжеПленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответов

Также он указал, что в связи с вышеуказанными аргументами адвокаты Петра Порошенко приняли решение обратиться в суд с иском к Владимиру Зеленскому и организации Том 14 от имени главы партии Европейская солидарность, и потребовали опубликовать все аудиозаписи в их изначальном виде.

"Мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к Президенту Зеленского и общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытия от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - подчеркнул Игорь Головань.

Обнародование "пленок Медведчука"

В мае журналисты проекта Bihus.Info заявили, что они получили аудиозаписи телефонных разговоров политика Виктора Медведчука. В них зафиксированы его переговоры с боевиками "ДНР", помощниками Путина, а также чиновниками из Кремля за последние годы. Подлинность пленок проверяется, сам Медведчук отрицает их аутентичность.

Журналисты разделили цикл на четыре части: