Суд над Порошенко на сегодня закончен: стало известно решение

Порошенко и суд 2020 - сегодня экс-президент остался без кары / Reuters

Сегодняшнее заседание суда по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко, по сути, закончилось нечем: суд отложил рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения.

Теперь суд попытается определить меру пресечения для Порошенко 1 июля: именно на эту дату назначено Следующее заседание – на 14.00.

Отметим, что Прокуратура вместо ареста предлагает назначить Порошенко "личное обязательство".

Читайте такжеПри этой власти Порошенко не посадятРанее юрист Андрей Портнов сообщил, что Офис генерального прокурора просит у суда взять Порошенко под стражу с альтернативой залога.

Напомним, Петра Порошенко вызывали на допросы в ГБР, однако он не приходил. В итоге Печерский райсуд Киева 4 июня разрешил принудительно привести экс-президента на допрос в Бюро 10 числа.

В итоге 10 июня в Госбюро расследований Порошенко озвучили подозрение о совершении преступления, однако письменную версию вручить не смогли.

В свою очередь политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай в комментарии Главреду пояснил, почему Порошенко не боится уголовной ответственности. Порошенко – в случае ареста – объявит себя лидером оппозиции, что будет воспринято на Западе как политическое преследование, спрогнозировал политтехнолог.