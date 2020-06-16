"Подозрение Порошенко": Портнов сказал, какая мера пресечения грозит экс-президенту

Юрист сообщил, какую меру пресечения могут избрать Петру Порошенко / УНИАН

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Офис генерального прокурора просит у суда взять бывшего президента Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога.

Офис генпрокурора ходатайствует перед судом о взятии экс-президента под стражу по делу, в котором ему вручило подозрение Государственное бюро расследований, поделился юрист в своем канале в Telegram.

По его данным, в Офисе генпрокурора хотят, чтобы залог для бывшего главы государства составлял 10 млн гривен.

"Офис генерального прокурора ходатайствует перед судом о взятии Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен по делу, в котором ему ГБР вручило подозрение", – поделился Портнов.

Читайте такжеДесять выводов из истерики Порошенко в ГБРРанее сообщалось, что Петра Порошенко вызывали на допросы в ГБР, однако он не приходил.

Печерский райсуд Киева 4 июня разрешил принудительно привести экс-президента на допрос в Бюро 10 числа.

Позже в ГБР поделились, что прокуроры сообщили Порошенко о подозрении. Адвокат бывшего главы государства Илья Новиков говорил, что его подзащитному пытались вручить подозрение по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Юрист добавил, что обвинения сформулировано так, вроде бы на посту президента Порошенко "с целью украсть зарплату Семочко назначил его на должность в обход процедуры".