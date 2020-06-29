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Социологи узнали, как украинцы относятся к делам против Порошенко

В Украине большинство опрошенных полагают, что расследование производств против экс-президента – борьба за справедливость, сообщили в КМИС.

29 июня 2020, 15:58
Социологи выяснили, как граждане Украины относятся к расследованию уголовных производства против Порошенко – Порошенко новости Украины
В КМИС выяснили, как граждане Украины относятся к расследованию уголовных производства против Петра Порошенко / УНИАН

Киевский международный институт социологии провел исследование, в ходе которого выяснил, как украинцы относятся к расследованию уголовных производств, начатых против бывшего президента Петра Порошенко.

Большинство опрошенных – 51%, считают, что дела против Порошенко являются наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость, говорится на сайте КМИС.

По данным социологов, почти треть опрошенных считает, что экс-президент стал жертвой политического преследования.

"Участникам исследования был задан вопрос о том, является ли расследование уголовных дел против Петра Порошенко наказанием за нарушение закона Порошенко и борьбой за справедливость, или же является политическим преследованием Порошенко действующей властью. 51% украинцев выбрали первый вариант, 30% – второй…", – говорится в сообщении.

/ kiis.com.ua

КМИС проводил исследование с 20 по 23 июня в формате телефонного интервью, в опросе участвовали 2 тысячи человек.

Напомним, Петра Порошенко в Украине, в частности, обвиняют в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность первого заместителя главы ведомства Сергея Семочко. Бывший президент жаловался на политические преследования.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Порошенко хочется быть жертвой. Украинский лидер сказал, что не занимается политическими преследованиями.

Петр Порошенко КМИС опрос преследования
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