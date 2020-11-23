Порошенко после поражения во Львове продолжит атаковать Садового - политолог

Виктор Небоженко объяснил, почему Пороошенко продолжит оккупацию Львова / УНИАН

Кандидат на председателя Львовской ОТГ от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка утром 23 ноября поздравил Андрея Садового с победой на выборах мэра Львова. Таким образом Синютка признал свое поражение на выборах.

30 процентов поддержки Порошенко во Львове для начала – не самый плохой результат для человека, который подписал Минские соглашения, так как треть электората столицы украинского национализма ему поверили больше, чем своим глазам, рассказал в комментарии Главреду политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Порошенко не стесняется своей работы в Липецке и то, что он надевает две вышиванки друг на друга, еще не означает, что он украинский патриот. Другой вопрос, что мы еще помним, в каких судорогах был Садовый, когда Порошенко устроил ему мусорный конфликт во Львове. Пятый президент думал, что того скандала хватит, чтобы сбросить Садового с кресла мэра, но он ошибся. И то, что сейчас Садовый выиграл, означает лишь то, что ему не стоит расслабляться – Порошенко придумает для него фокус, аналогичный мусорному конфликту", - убежден политолог.

По словам Небоженко, у Порошенко есть большой арсенал средств для наказания противника, и этот проигрыш будет означать начало настоящей войны, в которой выиграет Порошенко, который в разы опытнее и сильнее Садового.

"Ведь ему не нужен Ивано-Франковск или Сумы, ему нужны Киев и Львов, так как он пытается приватизировать национал-демократические и националистические силы в Украине. А это, в свою очередь, очень удобно для Кремля, так как тогда Порошенко, которого РФ держит за ниточки, будет представлять националистическую Украину. И такой удачи у России нет ни в Армении, ни в Беларуси или Казахстане. Так что Порошенко будет давить дальше на то, чтобы оккупировать Львов", - резюмировал Небоженко.

Местные выборы во Львове – о чем сообщалось ранее: