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Пискун спрогнозировал, посадят ли Порошенко

12 августа 2020, 11:05

В Украине очень тяжело кого-то посадить, отметил внештатный советник генпрокурора.

Пискун спрогнозировал, что в Украине при нынешней власти не посадят Порошенко – Посадят ли Порошенко 2020
В Украине при нынешней власти не посадят Петра Порошенко, спрогнозировал Святослав Пискун / Скриншот

Внештатный советник генерального прокурора Ирины Венедиктовой, экс-генпрокурор Святослав Пискун считает, что в Украине при нынешней власти не посадят бывшего президента Петра Порошенко.

В нашей стране очень тяжело кого-то посадить, рассказал Пискун в интервью Lb.ua.

Собеседник подчеркнул, что не Венедиктова решает, посадить или не посадить Порошенко.

"Нет! Почему посадят (экс-президента – Ред.)? Не думаю. Хотя нельзя так говорить. Вдруг он завтра кому-нибудь на площади голову отрежет", – добавил советник.

Пискун сказал, что судьбу Порошенко может решить Верховный суд.

"Что касается посадить или не посадить Порошенко, это ж не Венедиктова решает. В конце-концов, это решает Верховный суд Украины. Спросите у председателя Верховного суда, Данишевская (Валентина Данишевская – Ред.) готова посадить Порошенко? Она скажет: "Как коллегия решит, так и будет", – заявил бывший генпрокурор.

Читайте такжеПорошенко создал в Украине "банду" – ДеркачНапомним, в Украине Петра Порошенко обвинили в том, что, находясь на посту президента, он склонил тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность первого замглавы ведомства Сергея Семочко. Позже суд не избрал бывшему президенту меру пресечения.

Святослав Пискун Петр Порошенко Ирина Венедиктова
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