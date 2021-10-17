"Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев

Макрон в конце ноября может приехать в Киев / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может прилететь с визитом в Киев уже в конце ноября. Это последняя возможность для мирового лидера выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции.

Такое заявление сделал экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур. В интервью изданию "Зеркало недели" он отметил, что вопрос визита в Украину президента Франции после 23-летней паузы перешел в практическую плоскость.

"Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на самом высоком уровне", – заявил Шамшур.

По мнению дипломата, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции, а дальше все в его деятельности будет жестко подчинено графику избирательной кампании для достижения главной, хотя еще официально не объявленной цели – победы на президентских выборах в апреле 2022 года.

Дипломат отметил, что для Киева важно, чтобы украинская проблематика не утонула в водовороте французской политической жизни накануне выборов.

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"В этом смысле, проведение или очередная отсрочка визита французского главы позволит сделать определенные выводы относительно вероятной динамики двусторонних отношений, по крайней мере в ближайшей перспективе", – считает экс-посол.

Еще одним важным для Украины вопросом он назвал направление дальнейшей эволюции "новой российской политики" Макрона: в сторону реализма или бесполезных расчетов на взаимодействие с целью "улучшения условий коллективной безопасности и стабильности Европы".

"Важно, что услышит во время переговоров в Киеве (если они состоятся) Владимир Зеленский от своего французского визави, которого он в начале президентской карьеры считал примером для подражания. Не менее важно, каким будет „сухой остаток" от его визита в Москву, который планируется сразу после посещения Киева – по траектории Ангелы Меркель, только в обратном направлении", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговор состоялся в формате видеовызова. Меркель и Макрон пообещали Зеленскому обсудить вопросы проведения следующего саммита "Нормандской четверки" во время своего разговора с Путиным.