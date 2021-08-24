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Макрон планирует посетить Украину: намерения президента подтвердили в МИД Франции

24 августа 2021, 15:28
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Визит может состояться до конца года.

зеленский, макрон
Макрон может приехать в Украину / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен приехать в Украину. О намерениях мирового лидера сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом.

"Мы ждем с нетерпением новый этап сотрудничества, визит президента Франции Эммануэль Макрон в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня его намерение осуществить визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", – цитирует слова Кулебы Интерфакс-Украина.

Позже глава французского МИД подчеркнул, что "разделяет надежды" Кулебы по визиту Макрона, который, вероятно, может посетить Украину до конца этого года. Сейчас точная дата визита неизвестна.

Стоит отметить, что последняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции состоялась 16 апреля. Они встретились в Елисейском дворце, где обсудили, в частности, усиление войск России на границах с Украиной, будущую встречу советников в Нормандском формате и перспективы членства Украины в ЕС и НАТО.

По итогам встречи Зеленский заявил, что "мы приближаемся к следующему заседанию нормандской четверки" и предложил французскому коллеге подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

Как сообщалось ранее, 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным прощальным визитом. Она получила от президента Украины Владимира Зеленского орден Свободы. Это – высшая государственная награда, которая вручается за утверждение суверенитета Украины – Украинский, иностранцам и лицам без гражданства.

viber
Эммануэль Макрон Дмитрий Кулеба Жан-Ив Ле Дриан
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