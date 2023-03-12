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Повар Путина "собрался" в президенты Украины: Данилов резко ответил Пригожину

12 марта 2023, 08:27
Заявление главы боевиков Вагнера Пригожина выглядит как минимум странным, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов, Пригожин
Никто в Украине не даст Пригожину стать "президентом страны" - Данилов / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Слова руководителя боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о его, дескать, "планах стать президентом Украины" выглядят странно как для человека, у которого должен быть мозг. Где глава украинского государства, а где оккупанты. Даже гипотетическое "участие" Пригожина в президентской гонке невозможно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом он прокомментировал слова Пригожина, который, мол, "собрался идти в президенты Украины".

"Он вообще там заявление сделал, абсолютно странное заявление, с точки зрения человека, у которого должен быть мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться. Только больной человек (мог такое сказать). Где президент Украины, а где эти…, которые убивают наших граждан", - сказал Данилов.

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Также он добавил, что Пригожин никоим образом не смог бы принять участие в президентской гонке в Украине.

Секретарь СНБО подчеркнул, что участие Пригожина в избирательной гонке за пост президента Украины невозможно.

"Им никто этого не даст (сделать)", - подчеркнул Алексей Данилов.

Заявление Пригожина о "планах баллотироваться в президенты Украины"

Ранее руководитель боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что он, мол, намерен в 2024 году "баллотироваться на пост президента Украины".

На воображаемых "выборах" он намерен, дескать, "соревноваться" с пятым президентом Петром Порошенко и действующим главой государства Владимиром Зеленским.

"Только что, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут не нужны", - сказал Пригожин.

Добавим, что лидер российских оккупантов ЧВК Вагнера Пригожин даже теоретически не может принять участие в выборах президента Украины, поскольку он не гражданин страны, а в условиях военного положения выборы в Украине не проводятся.

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