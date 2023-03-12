Повар Путина "собрался" в президенты Украины: Данилов резко ответил Пригожину

Слова руководителя боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о его, дескать, "планах стать президентом Украины" выглядят странно как для человека, у которого должен быть мозг. Где глава украинского государства, а где оккупанты. Даже гипотетическое "участие" Пригожина в президентской гонке невозможно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В эфире всеукраинского марафона UA Разом он прокомментировал слова Пригожина, который, мол, "собрался идти в президенты Украины".
"Он вообще там заявление сделал, абсолютно странное заявление, с точки зрения человека, у которого должен быть мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться. Только больной человек (мог такое сказать). Где президент Украины, а где эти…, которые убивают наших граждан", - сказал Данилов.
Также он добавил, что Пригожин никоим образом не смог бы принять участие в президентской гонке в Украине.
Секретарь СНБО подчеркнул, что участие Пригожина в избирательной гонке за пост президента Украины невозможно.
"Им никто этого не даст (сделать)", - подчеркнул Алексей Данилов.
Заявление Пригожина о "планах баллотироваться в президенты Украины"
Ранее руководитель боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что он, мол, намерен в 2024 году "баллотироваться на пост президента Украины".
На воображаемых "выборах" он намерен, дескать, "соревноваться" с пятым президентом Петром Порошенко и действующим главой государства Владимиром Зеленским.
"Только что, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут не нужны", - сказал Пригожин.
Добавим, что лидер российских оккупантов ЧВК Вагнера Пригожин даже теоретически не может принять участие в выборах президента Украины, поскольку он не гражданин страны, а в условиях военного положения выборы в Украине не проводятся.
Смотрите видео Главред - генерал СБУ сделал прогноз о сроках войны в Украине
Война России против Украины:
- "Ключевые события состоятся в 2023 году": у Зеленского назвали решающие месяцы войны в Украине
- Лукашенко не хочет начинать войну с Украиной, он пытается вести игру с Западом - Карбалевич
- "До конца года все может закончиться": полковник спрогнозировал ход войны