Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2021 год

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2021 год / Фото kmu.gov.ua

В понедельник, 14 сентября, правительство Украины в ходе своего заседания одобрило проект государственного бюджета на 2021 год, рассказал представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

Об этом Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной рады", - отметил Мокан.

Кроме того, Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений".

"Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" об урегулировании ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021-й год", - добавил представитель Кабмина в ВР.

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