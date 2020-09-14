Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2021 год

На внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".
В понедельник, 14 сентября, правительство Украины в ходе своего заседания одобрило проект государственного бюджета на 2021 год, рассказал представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.
Об этом Мокан сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной рады", - отметил Мокан.
Кроме того, Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений".
"Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" об урегулировании ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021-й год", - добавил представитель Кабмина в ВР.
Госбюджет 2021 – о чем говорилось ранее:
- В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.
- Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении минималки до 5 тысяч. В Офисе президента уточнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года — это только первый этап. Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение следующего года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.