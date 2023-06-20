Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - Кочетков

Для того чтобы Кремль переключился на внутренние проблемы, нужен "зажигательный элемент".

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Кремль может переключиться с войны в Украине на внутренние проблемы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кремль может переключить свое внимание с войны в Украине на внутренние проблемы в РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Однако чтобы такое произошло, должен быть "зажигательный элемент", а точнее, несколько таких элементов.

"Спусковым крючком для этих процессов могут быть исключительно успехи Украины на фронте. Причем не просто победа, а разгром российских войск с уничтожением большого количества живой силы и техники врага, возможно в котле", - сказал Кочетков.

Именно это может привести к взрыву противостояния в России.

"Противостояние - это искра, и чтобы оно начало гореть, нужно, чтобы произошло нечто такое, что не смогут скрыть Конашенков и все остальные", - добавил аналитик.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

Смотрите видео о 3 возможных сценариях развала России:

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