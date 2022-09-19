Признание РФ страной-спосором терроризма: посол рассказала, почему процесс затягивается

США рассматривают возможность признания РФ страно-террористом / Коллаж фото Reuters

США изучают возможность признания России государством-спонсором терроризма, однако их останавливают "нежелательные последствия". Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

Она говорит, что США ввели против РФ санкции и это совпадает "в значительной степени с тем, что бы имело признание России государством-спонсором терроризма".

"Наше правительство внимательно изучает такую возможность, взвешивает, поэтому я не могу вдаваться в детали. Мы также говорим об этом с Конгрессом. Но мы хотим избежать нежелательных последствий любого нового статуса России. Мы хотим поддержать Украину, но хотим, чтобы поддержка была одновременно от нас и от остального мира", – сказала Бриджит Бринк.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации. 28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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