Профсоюз работников здравоохранения призвал ВР не голосовать за отставку Степанова

Профсоюз обеспокоен намерениями правительства отправить Степанова в отставку и считает такое решение - не время.
Профсоюз работников здравоохранения Украины обратился к председателю ВРУ Дмитрия Разумкова и народных депутатов относительно вероятного голосования за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом говорится в соответствующем письме, что есть в распоряжении редакции.
Указывается, что профсоюз обеспокоен намерениями Правительства отправить Степанова в отставку и считает такое решение не по времени.
"Отрасль с 2017 года находится в состоянии радикального реформирования, это уже привело к критической разбалансировке системы здравоохранения, полному уничтожению санитарно-эпидемиологической службы, значительному недофинансированию Программы медицинских гарантий и соответственно учреждений здравоохранения.
Профсоюз неоднократно обращался ко всем ветвям власти с необходимостью решения ключевых вопросов отрасли... Этого добивался от правительства и парламента действующий министр здравоохранения Украины", - говорится в письме.
Профсоюз отмечает, что при каденции Степанова между ним и Минздравом был восстановлен социальный диалог и заключено обновленное Отраслевое соглашение.
По прививочной кампании, провал которой Правительство пытается связать со Степановым - в недостатках ее организации Профсоюз обвиняет "недофинансирование", а не министра, подчеркивая, что при принятии госбюджета на 2021 год, ряд требований Минздрава и профсоюзов были проигнорированы.
"На фоне существующих проблем, растущих вызовов пандемии СOVID-19 и необходимости обеспечения стабильной работы отрасли в этих условиях, считаем не время для смены руководства Министерства здравоохранения Украины", - отмечают профсоюзы.
- Ранее не увольнять Степанова призвала Медицинский совет МЗ с участием известных украинских врачей, Ассоциация неонатологов, врачи-офтальмологи, союз "Орфанные заболевания Украины", медики скорой помощи и т.д.