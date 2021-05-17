Профсоюз работников здравоохранения призвал ВР не голосовать за отставку Степанова

Профсоюз призывает не увольнять министра Степанова

Профсоюз работников здравоохранения Украины обратился к председателю ВРУ Дмитрия Разумкова и народных депутатов относительно вероятного голосования за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом говорится в соответствующем письме, что есть в распоряжении редакции.

Указывается, что профсоюз обеспокоен намерениями Правительства отправить Степанова в отставку и считает такое решение не по времени.

"Отрасль с 2017 года находится в состоянии радикального реформирования, это уже привело к критической разбалансировке системы здравоохранения, полному уничтожению санитарно-эпидемиологической службы, значительному недофинансированию Программы медицинских гарантий и соответственно учреждений здравоохранения.

Профсоюз неоднократно обращался ко всем ветвям власти с необходимостью решения ключевых вопросов отрасли... Этого добивался от правительства и парламента действующий министр здравоохранения Украины", - говорится в письме.

Профсоюз отмечает, что при каденции Степанова между ним и Минздравом был восстановлен социальный диалог и заключено обновленное Отраслевое соглашение.

По прививочной кампании, провал которой Правительство пытается связать со Степановым - в недостатках ее организации Профсоюз обвиняет "недофинансирование", а не министра, подчеркивая, что при принятии госбюджета на 2021 год, ряд требований Минздрава и профсоюзов были проигнорированы.

"На фоне существующих проблем, растущих вызовов пандемии СOVID-19 и необходимости обеспечения стабильной работы отрасли в этих условиях, считаем не время для смены руководства Министерства здравоохранения Украины", - отмечают профсоюзы.