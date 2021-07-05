Провал "блокады" Лукашенко: в МИД Украины заявили о лжи и объяснили ситуацию на границе с Беларусью

Заявления Лукашенко о якобы "контрабанде" оружия в Беларусь не соответствуют действительности, сказал Дмитрий Кулеба.
Слова главы республики Беларусь Александра Лукашенко о якобы "контрабанде" оружия с территории Украины являются ложными. Такая информация не соответствует реальному положению вещей. Пункты пропуска на украинско-белорусской государственной границе, несмотря на заявления непризнанного президента РБ, продолжают работать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В ходе своего выступления на форуме Украина 30. Международная политика он сказал о том, что никакой незаконной переправки оружия в Беларусь с украинской территории нет, а граница двух государств по-прежнему остается открытой.
"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - подчеркнул Кулеба.
Обвинения Лукашенко в "контрабанде" и "закрытие" границы с Украиной
- Белорусский глава республики Александр Лукашенко в декабре прошлого года говорил, что сотрудники спецслужб задержали "банду Автуховича", которая якобы незаконно перевозила оружие в Беларусь транзитом через территорию Украины.
- В Госпогранслужбе в ответ заявили, что Украина в 2020 году зафиксировала только 48 попыток нелегальной переправки оружия. Спикер ведомства Андрей Демченко заверил, что слова Лукашенко ничем не аргументированы.
- 2 июля Лукашенко объявил о том, что он дал поручение пограничникам Беларуси полностью закрыть границу с Украиной. Причиной он назвал "контрабанду" оружия с украинского государства на территорию белорусской республики.
- Впрочем, 3 июля в ГПС Украины сказали, что ничего не знают о "закрытии" границы Александром Лукашенко и заявили о продолжении работы пунктов пересечения в обоих направлениях.