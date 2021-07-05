Провал "блокады" Лукашенко: в МИД Украины заявили о лжи и объяснили ситуацию на границе с Беларусью

Граница Украины и Беларуси по-прежнему работает - Кулеба / УНИАН

Слова главы республики Беларусь Александра Лукашенко о якобы "контрабанде" оружия с территории Украины являются ложными. Такая информация не соответствует реальному положению вещей. Пункты пропуска на украинско-белорусской государственной границе, несмотря на заявления непризнанного президента РБ, продолжают работать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего выступления на форуме Украина 30. Международная политика он сказал о том, что никакой незаконной переправки оружия в Беларусь с украинской территории нет, а граница двух государств по-прежнему остается открытой.

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - подчеркнул Кулеба.

Обвинения Лукашенко в "контрабанде" и "закрытие" границы с Украиной