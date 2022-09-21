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Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат – Зеленский

21 сентября 2022, 16:43

Мобилизация показывает, что у России проблемы с офицерами и военными кадрами, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский, Путин
Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат - Зеленский / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин намерен утопить Украину в крови российских солдат. Решение о проведении частичной мобилизации демонстрирует проблемы России с офицерами и военными кадрами в целом. Российские войска несут потери и бегут с поля боя. Для побед Путина на фронте понадобилась бы многомиллионная армия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Bild он рассказал о том, что знал о решении относительно частичной мобилизации в России и не смотрел заявление Путина.

"У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня", - отметил президент.

По его словам, мобилизация на российской территории демонстрирует проблемы с офицерами и военными кадрами в России в целом. Москва уже призывала на войну кадетов, у которых не было навыков участия в боевых действиях. Они погибли.

"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут бороться. Они приходят к нам и умирают", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что для продвижения на фронте Путину нужна многомиллионная армия. Россияне несут потери и бегут с поля боя.

"Он (Путин, - ред.) хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Частичная мобилизация в России

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он сказал, что Москва, в первую очередь, собирается призвать на войну с Украиной военных запаса и лиц, которые проходили службу в российской армии. Кроме того, Путин добавил, что страна-агрессор признает "результаты референдумов" на оккупированных Москвой украинских территориях.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заметил, что Россия на 210-й день "спецоперации" против Украины получила мобилизацию, закрытые границы, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Советник руководителя МВД Вадим Денисенко считает, что России на первом этапе мобилизации не удастся призвать более 40-50 тысяч человек. У Москвы нет ресурсов для подготовки и оснащения большего количества людей. Задача Путина – стабилизировать линию фронта и не сдержать дальнейшее продвижение ВСУ.

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