Украине светит первенство: принят важный закон насчет цифровых паспортов

Законопроект об электронных паспортах поддержали более 300 нардепов.
Верховная Рада во вторник, 30 марта, приняла проект закона, которым приравняла цифровой паспорт к бумажному варианту.
За документ (№4355) проголосовали 302 народных депутата, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось на YouTube-канале RadaTVchannel.
Если документ одобрит спикер парламента и подпишет президент Владимир Зеленский, Украина станет первой в мире страной, в которой с цифровым паспортом можно будет иметь такие же возможности, как и с бумажным.
Напомним, власти Украины решили создать в нашей стране "Государство в смартфоне", для этого было запущено приложение Дія.
Приложение презентовали в начале февраля 2020 года, сначала в нем был доступ к электронному водительскому удостоверению, а в конце апреля в Дії стали доступны цифровой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт.
Кабмин своим постановлением от 15 апреля 2020-го приравнял цифровые документы в Дії к их бумажным аналогам. Несмотря на решения правительства, электронными паспортами нельзя было пользоваться для пересечения границы Украины.
Электронный паспорт гражданина Украины – что стало доступно благодаря Дії:
- Удаленная работа с центрами оказания госуслуг;
- Использование почтовых услуг;
- Проведение банковских операций;
- Подтверждение личности в правоохранительных органах;
- Подтверждение возраста;
- Регистрация в гостиницах;
- Получение медуслуг;
- Получение средств в случае возврата товара;
- Можно попасть в админздания;
- Можно покупать билеты на поезд и на самолет.