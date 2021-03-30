Украине светит первенство: принят важный закон насчет цифровых паспортов

Парламент поддержал законопроект насчет электронных паспортов / Фото facebook.com/fedorov1991

Верховная Рада во вторник, 30 марта, приняла проект закона, которым приравняла цифровой паспорт к бумажному варианту.

За документ (№4355) проголосовали 302 народных депутата, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось на YouTube-канале RadaTVchannel.

Если документ одобрит спикер парламента и подпишет президент Владимир Зеленский, Украина станет первой в мире страной, в которой с цифровым паспортом можно будет иметь такие же возможности, как и с бумажным.

Напомним, власти Украины решили создать в нашей стране "Государство в смартфоне", для этого было запущено приложение Дія.

Приложение презентовали в начале февраля 2020 года, сначала в нем был доступ к электронному водительскому удостоверению, а в конце апреля в Дії стали доступны цифровой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт.

Кабмин своим постановлением от 15 апреля 2020-го приравнял цифровые документы в Дії к их бумажным аналогам. Несмотря на решения правительства, электронными паспортами нельзя было пользоваться для пересечения границы Украины.

Электронный паспорт гражданина Украины – что стало доступно благодаря Дії: