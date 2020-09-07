Разумков оценил вероятность роспуска Рады и назвал условия

Дмитрий Разумков / Фото НВ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал вероятность роспуска парламента.

Об этом он сказал в интервью агентству Украинские новости.

Спикер парламента подчеркнул, что выполнит соответствующий указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если для этого будут конституционные основания.

"Если для этого будут конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий", - сказал он.

В то же время председатель Верховной Рады обратил внимание на то, что на данный момент таких оснований нет.

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"Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим", - добавил Разумков.

Напомним, ранее политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк во время чата на сайте Главред заявил о том, что если президент Владимир Зеленский не отправит действующий парламент в отставку, раздражение общества начнет уничтожать его рейтинг.