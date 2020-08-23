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Разумков рассказал о письме Кравчука о выборах в ОРДЛО

23 августа 2020, 13:06

Глава Верховной Рады не стал прогнозировать результаты рассмотрения обращения первого президента.

Разумков
Разумков рассказал о письме Кравчука о выборах на Донбассе / УНИАН

В воскресенье, 23 августа, спикер украинского парлемента Дмитрий Разумков заявил, что в Раду поступило письмо главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука о соответствии постановления ВРУ о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Об этом сообщает Интерфакс.

Разумков отметил, что письмо Кравчука передано на рассмотрение парламентских комитетов.

"Обращение Леонида Кравчука поступило в Верховную Раду, в пятницу Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты будут рассматривать эти вопросы", - сказал Разумков.

В то же время глава Верховной Рады не стал прогнозировать результаты рассмотрения этого обращения первого президента. При этом он добавил, что выборы должны быть демократическими.

"Я скажу свою позицию, которую я слышал, в том числе, и от многих украинских чиновников: выборы - это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими и представлять интересы всех граждан, проживающих на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное - выборы должны соответствовать европейским нормам и быть такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан ", - добавил спикер парламента.

Также спикер Рады добавил, что при рассмотрении обращения Кравчука нужно выслушать мнение представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности, руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Президент неоднократно озвучивал свою позицию, и я не понимаю, как провести выборы на временно оккупированных территориях. Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, то следовало бы услышать позицию и других представителей власти, в том числе и представителей Офиса президента - Андрей Ермак ответственный за это направление. Насколько мне известно, никакой дополнительной информации не поступало. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях ", - сказал Разумков.

Читайте такжеВ ЦИК ошарашили условием проведения выборов на ДонбассеНапомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ни в коем случае не могут проходить по российскому сценарию.

"Выборы на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области не могут быть по российскому сценарию, они могут быть только по украинской Конституции, по украинскому законодательству и по европейским нормам, которые есть в избирательном процессе", ‒ заявил он.

Леонид Кравчук Дмитрий Разумков выборы в ОРДЛО новости Украины
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