Резников спрогнозировал, когда завершится война

Резников питает надежду, что война может закончиться к концу года / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Глава Минобороны Алексей Резников поделился оптимистичными прогнозами - по его словам, война между Украиной и Россией завершится до конца 2022 года.

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", - говорится в заявлении чиновника на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022 в Братиславе.

Резников напомнил присутствующим, что планы Кремля основываются на убеждении в том, что все земли вокруг России являются "российскими", поэтому их, дескать, нужно "вернуть".

Министр добавил, что следующими жертвами российской военной агрессии станут Польша, страны Балтии, Словакия и другие, если Украина с партнерами не остановит Россию и не ослабит ее военную мощь.

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Также он сказал, что российская армия показала всему миру, что ее образ как "второй армии мира" оказался ложным. В Украине же увидели не регулярную армию современного государства, а сборище убийц, мародеров и насильников.

Министр обороны настоял, что на саммите НАТО в Мадриде следует привлечь Украину в стратегию Альянса на следующие 10 лет, потому что это в интересах всего цивилизованного мира. По его мнению, НАТО следует начать процесс присоединения Украины к Альянсу де-факто, если это пока невозможно осуществить де-юре.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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