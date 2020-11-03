Резонансное решение КСУ: у Зеленского сделали прогноз о будущем Украины

В Украине сложилась сложная ситуация, которая требует жестких решений - Ермак / УНИАН

Власти не намерены полностью или частично отменять антикоррупционное законодательство, предусматривающее декларирование доходов украинских чиновников. Несмотря на политический кризис, в Украине и в дальнейшем будет продолжаться борьба с коррупцией.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя резонансные события, связанные с решением КСУ по антикоррупционному законодательству.

По его словам, власти придерживаются принципиальной позиции, согласно которой отмены электронных деклараций не будет – государство продолжит поддерживать антикоррупционные институты.

"Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме", - утверждает Ермак.

Он также добавил, что сегодня в Украине политический кризис, который спровоцирован "ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп", однако президент Зеленский намерен принимать жесткие решения по вопросам урегулирования ситуации.Читайте такжеСудья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда

"Украина никогда, подчеркиваю, никогда больше не вернется к традиционным олигархическим практикам. Украина всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции", - подчеркнул Андрей Ермак.

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