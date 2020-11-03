Резонансное решение КСУ: у Зеленского сделали прогноз о будущем Украины

По словам главы ОП Андрея Ермака, в Украине – политический кризис, который спровоцирован ситуативным союзом политических групп против президента.
Власти не намерены полностью или частично отменять антикоррупционное законодательство, предусматривающее декларирование доходов украинских чиновников. Несмотря на политический кризис, в Украине и в дальнейшем будет продолжаться борьба с коррупцией.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя резонансные события, связанные с решением КСУ по антикоррупционному законодательству.
По его словам, власти придерживаются принципиальной позиции, согласно которой отмены электронных деклараций не будет – государство продолжит поддерживать антикоррупционные институты.
"Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме", - утверждает Ермак.
Он также добавил, что сегодня в Украине политический кризис, который спровоцирован "ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп", однако президент Зеленский намерен принимать жесткие решения по вопросам урегулирования ситуации.Читайте такжеСудья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда
"Украина никогда, подчеркиваю, никогда больше не вернется к традиционным олигархическим практикам. Украина всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции", - подчеркнул Андрей Ермак.
Конфликт властей и Конституционного суда
- Конституционный суд во вторник, 27 октября, признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность для чиновников за внесение ложных сведений в электронные декларации.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции закрыть реестр электронных деклараций и запретил НАПК работать с соответствующими документами.
- Президент Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы электронного декларирования.
- Позже гарант внес в Раду закон №4288, который предусматривает увольнение судей Конституционного суда.
- 2 ноября Владимир Зеленский обратился к фракции Слуга народа с требованием проголосовать за отставку судей Конституционного суда. Вечером состоялось заседание фракции, на котором Зеленский повторил свое требование.