Россия намерена признать независимость "ДНР" и "ЛНР": у Кравчука сделали заявление

Боевики ДНР / YouTube

Действия России, направленные на легализацию "ДНР" и "ЛНР" на международных политических площадках свидетельствуют о намерении Москвы признать независимость данных территорий в одностороннем порядке.

Об этом заявили в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ по Донбассу в Telegram.

"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР и "ДНР" (запрещены в Украине террористические организации) в качестве "независимых республик" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удался", - отмечается в сообщении.

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