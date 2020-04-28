Слуги народа заблокировали назначение Саакашвили - источник

Для назначения Михала Саакашвили не нашли голосов в Раде / УНИАН

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Кабмин принял решение отозвать из Верховной Рады представление на назначение экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.

"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще", - сообщил Бутусов.

Пропрезидентская фракция, по словам блогера, отказалась поддерживать кандидатуру политика.

"Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов", - добавил журналист.

По его словам, решающим фактором стало нежелание президента Зеленского выступить в поддержку назначения Саакашвили на пост вице-премьера.

Читайте такжеПровал голосования по Саакашвили станет черной меткой для Зеленского"Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен. Может ли Зеленский добиться назначения Саакашвили? Конечно, да. Но для этого президенту надо взять на себя ответственность, и надо выполнять новые требования групп влияния во фракции, но масштабы такого размена до этого момента президент не осознавал. А сейчас, когда в обмен на поддержку все недовольные выдвинула свои требования, ОП стала думать над ценой вопроса", - добавил Бутусов.

Как подчеркнул обозреватель, в команде президента понимают, что данная ситуация закончится скандалом, поэтому сейчас у Зеленского думают об альтернативном варианте для Саакашвили.

"Рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой", - подчеркнул Бутусов.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в руководстве партии Слуга народа заявили, что у Зеленского ведут переговоры о возможном назначении второго президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Шмыгаля.