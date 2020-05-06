Саакашвили рассказал, на какую должность его назначит Зеленский

Михаил Саакашвили рассказал, какую должность ему отвел Зеленский / УНИАН

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что будет назначен президентом Владимиром Зеленским в Национальный совет реформ и назвал должность.

Такую информацию опубликовал портал Немецкая волна."Главой исполнительного комитета [Нацсовета реформ - Главред], а не секретарем", - рассказал Саакашвили.

К слову, Нацсовет реформ был создан в 2014 году (во времена Петра Порошенко) и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины.

Напомним, ранее со ссылкой на собственные источники журналист Юрий Бутусов сообщил - президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Михаила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ. Более того, глава страны намерен расширить служебные полномочия данного поста.