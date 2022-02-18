"Самая большая угроза – точечный удар": у границ Украины 130 тысяч военных РФ

У России есть проблемы с боеспособностью военных частей - глава комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке / Reuters

У границ Украины находятся около 130 тысяч российских войск, если считать с военными подразделениями в оккупированных Крыму, Донбассе и войсками до Кавказа. Однако у россиян тоже очень большие проблемы с армией – не хватает боеспособных частей, они едут с Дальнего Востока. У них нет целых бригад, готовых к военным действиям. Угроза военного вторжения сохраняется с 2014 года и меняется в зависимости от условий. Сама большая опасность – вероятность точечной эскалации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что заявления о дислокации у украинских кордонов 150 тысяч войск РФ являются преувеличением. Ориентировочная цифра – 130 тысяч войск, включая оккупированные Крым, Донбасс и территорию вплоть до Кавказа.

Читайте такжеРФ может напасть в ближайшие дни: Байден раскрыл новый сценарий вторжения в Украину"150 (тысяч российских военных возле границ) нет, я уверен. Возможно, 130 (тысяч), если мы возьмем вместе с (находящимися на территории оккупированных) Крыма, так называемых „Л/ДНР" и войсками вплоть до Кавказа. Может быть, будет 130 тысяч вместе с флотом…В РФ — дивизионная система. Там дивизии воюют и бригады… Когда они не готовы к боевым действиям, берут из одного подразделения что-нибудь боеспособное, из другого, из третьего, и лепят из этого батальонно-тактическую группу численностью только по 500−600−700 человек. Собрали все хорошее и отправляют куда-нибудь на Запад, к нашим границам", - сказал парламентарий.

По его словам, у России есть серьезные проблемы в армии. Речь идет о нехватке боеспособных частей, поэтому их направляют к границам с Дальнего Востока. Такая ситуация свидетельствует о том, что готовых к войне бригад у россиян нет.

"У них тоже очень большие проблемы в армии: нет боеспособных частей, они едут с Дальнего Востока. Это (свидетельствует) о том, что целых бригад, готовых к войне, у них попросту нет", - отметил Костенко.

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Депутат также уточнил, что вероятность угрозы военного вторжения России остается высокой с 2014 года. Она меняется в зависимости от ситуации. Однако сейчас главной опасностью является точечная эскалация, на которую могут пойти россияне.

"Угроза у нас остается с 2014 года. Каждый раз, как график: то растет, то уменьшается, в зависимости от стабильности ситуации или внутри страны, или политической ситуации вокруг страны… Поэтому угроза у нас была, есть и будет… Самая большая угроза — это точечная эскалация", - подчеркнул Роман Костенко.

Угроза военного вторжения РФ в Украину

Журналисты немецкого издания Spiegel 12 февраля сообщили о том, что Россия готовится напасть на Украину 16 февраля. Они ссылались на данные американских спецслужб, которые якобы были отправлены разведкой союзникам по НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и сказал, что паниковать не нужно. По его словам, против украинского государства ведут войну по всем направлениям, в том числе и в сфере информации.

Президент Штатов Байден 15 февраля во время своего обращения заявил, что у границ Украины уже 150 тысяч войск РФ, возможно военное вторжение. При этом он заверил в готовности Вашингтона ввести санкции против Москвы в случае интервенции и остановить Северный поток-2.

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что Россия в ближайшем будущем не собирается проводить новую военную операцию против Украины.

Журналисты американского издания Politico назвали 20 февраля новой датой военного вторжения РФ в Украину. Аналитики полагают, что это связано с завершением российско-белорусских военных учений, Мюнхенской конференции по безопасности и Олимпиады в Пекине. При этом они подчеркнули, что даты могут меняться.

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