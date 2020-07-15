США передумали вводить санкции против Северного потока-2: в Вашингтоне сделали заявление

США в любой момент готовы вернуться к вопросам санкционного режима/ УНИАН

Соединенные Штаты Америки решили воздержаться от введения эмбарго в отношении юридических лиц, связанных с реализацией проекта Северный поток-2 и второй ветки Турецкого потока.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США.

В Вашингтоне заявили, что в рамках закона CAATSA санкции против Северного потока-2 и второй ветки Турецкого потока пока введены не будут.

Однако США оставляют за собой право изменить решение и задействовать всевозможные инструменты для реализации такой инициативы.

"Госдепартамент на данный момент не вводит никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако, если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является целесообразным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это", - подчеркивается в документе.Читайте такжеСША жестоко проучили Кремль, Северный поток-2 навсегда мертв - эксперт

Ранее в Госдепе включили в полномочия санкционного закона CAATSA вопросы Северный поток-2 и вторую ветку Турецкого потока. Экономические ограничения могут затронуть все компании, аффилированные с российским проектом.

Напомним, 4 июня в американском Сенате был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение санкций не только против Северного потока-2, но и всех компаний, которые прямо или опосредовано связаны с вопросами строительства газопровода.

Санкции могут ударить по немецким государственным ведомствам, в связи с чем в Бундестаге призвали ввести зеркальные меры против США.