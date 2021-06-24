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Шанс для Украины по Северному потоку-2: дипломат раскрыл сценарий визита Зеленского в Германию

24 июня 2021, 07:10
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В Германии не понимают, что транзит газа через Украину сдерживает Кремль от дальнейшего военного конфликта, сказал Павел Климкин.

Зеленский
Зеленский попробует переубедить Меркель в вопросе Северного потока-2, - дипломат / УНИАН

Визит президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с канцлером Германии в Берлин – это хороший шанс обговорить вопросы по Северному потоку-2. Итоги поездки станут либо личным поражением гаранта, либо победой. Немецкие власти не видят угрозы безопасности из-за прекращения транзита газа через украинскую территорию, однако у Зеленского появится возможность донести позицию Киева и попробовать переубедить Меркель. Об этом заявил бывший министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что поездка Зеленского в Германию является хорошей возможностью обсудить вопросы по газопроводу Северный поток-2, так как спустя три дня Меркель отправится на переговоры в Вашингтон. Визит украинского президента станет либо его личной победой, либо серьезным проигрышем.

"Зеленский в Берлине 12 июля - это прекрасно, буквально за несколько дней до визита Меркель 15 июля в Вашингтон. Похоже, что во время разговора Меркель с Байденом могут быть решены, или хотя бы предварительно решены, вопросы относительно "Северного потока-2". У Зеленского будет шанс повлиять на позицию канцлера. И это реально очень важно. Ставки поднимаются, поскольку, я очень надеюсь, что этот визит не будет отмазкой Германии - этот визит станет для Зеленского или личной победой, или личным поражением, как и для нас всех. Поэтому ставки в этом визите реально высокие", - сказал Климкин.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

Также он добавил, что для ФРГ, в отличие от США, вопрос работы украинской ГТС не является красной линией. Немецкое государство готово оказать Украине помощь в связи с потерей транзитных возможностей, однако в Берлине не видят угроз безопасности из-за прекращения поставок газа через Украину. Визит Зеленского на переговоры с Меркель очень важен, так как в ходе встречи он сможет еще раз объяснить канцлеру позицию Киева.

"Для Вашингтона функционирование нашей газотранспортной системы - это красная линия, это я знаю из своих источников в Вашингтоне. В Берлине также готовы нам помогать, но, к сожалению, не видят угрозы безопасности. Они готовы разговаривать о компенсации, в том числе экономической, готовы разговаривать о том, что транзит через ГТС будет оставаться, готовы разговаривать о будущем. Но очень важно, чтобы они понимали, что транзит - это фактор, который сдерживает Путина от дальнейших военных эскалаций. И такого понимания в Берлине от всех я не вижу. Например, "зеленые" лучше понимают, а в окружении Меркель есть разные взгляды. Поэтому у Зеленского, как говорится, на пальцах будет еще раз возможность объяснить Меркель нашу позицию. Этот визит реально очень важен", - подчеркнул Павел Климкин.

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Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время недавней встречи с американской делегацией в Киеве призвал США и ЕС остановить достройку газопровода Северный поток-2. Глава государства напомнил, что российский энергетический проект несет угрозу Киеву.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что после достройки первой нитки СП-2 Россия может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры украинского государства, в том числе и в отношении участков ГТС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключал сценария, при котором у СП-2 возникнут новые проблемы на этапе страхования и сертификации газопровода.

Российский депутат Вячеслав Никонов прогнозировал, что США попробуют остановить Северный поток-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах победит Партия зеленых – противники трубопровода РФ.

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