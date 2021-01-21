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"Синий наглухо замминистра": стало известно, чем закончился скандал с замом Уруского

21 января 2021, 10:25
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Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый угодил в скандал с полицией.

Новости Киева - Виталий Немилостивый уволен из-за скандала с полицией
Новости Киева - Виталий Немилостивый уволен из-за скандала с полицией / Скриншот с видео

Увольнением чиновника закончился скандал с полицией, который спровоцировал заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый.

После того, как Немилостивого поймали пьяным за рулем – премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня собрал внеочередное заседание правительства для увольнения чиновника.

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра", – сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Судя по видео, инцидент случился 30 декабря.

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Скандал с полицией: что случилось

Правоохранители остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, на улице Жилянской в Киеве.

Читайте такжеПопавшийся пьяным за рулем экс-нардеп от БПП устроил драку с полициейЗа рулем оказался заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Виталий Немилостивый. В ходе общения с правоохранителями выяснилось, что тот пьян. По словам одного из копов, водитель Мерседеса был "синий наглухо".

"Я заместитель министра!" – нагло объявил Немилостивый на требование правоохранителей оформить протокол.

После чего чиновник попытался скрыться с места преступления пешком. Между ним и сотрудниками полиции произошла потасовка, видео которой попало в Сеть.

Реакция Уруского

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский также выступил за увольнение Немилостивого.

По его словам, он считает такое поведение неприемлемым. Уруский добавил, что поступок Немилостивого подрывает авторитет представителя исполнительной власти.

Реакция представителей Зеленского

В Офисе президента на инцидент отреагировали словами: "Оправдания нет". Там заявили, что у чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность.

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец пообещал, что увольнение Немилостивого – это только начало. По его словам, будет предусмотрена ответственность за неповиновение полиции, а также за вождение в нетрезвом состоянии, передает пресс-служба ОП.

Скандалы с чиновниками в Украине

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