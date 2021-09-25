"Смелости пока не хватает": Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России

Дмитрий Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал ООН за игнорирование вопросов российской оккупации Крыма. Он отметил, что организация нуждается в изменениях.

"Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быть действенной, принципиальной, эффективной организацией, инструментом поддержания международной стабильности и порядка", - заявил министр инофстранных дел в своем блоге.

Кулеба убежден, что ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН, то есть России.

"На это смелости в ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами", - подчеркнул он.

По словам министра, украинская сторона верит, что ООН может быть действенной организацией, но она "должна вспомнить о своих принципах и решительно встать на их защиту".

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"Сегодня новые вызовы требуют не только от государств-членов, но и от самих организаций существенных внутренних реформ", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать".

Он также напомнил, что решение о проведении первой конференции по созданию ООН было принято в 1945 году на конференции в Ялте, которая уже восьмой год является оккупированной вместе с Крымом.

Кроме того, Зеленский заявил, что за последние два года российская агрессия на Донбассе унесла жизни около 2 тыс. человек.

Также Зеленский призвал всех членов ООН присоединиться к декларации, которая была принята на саммите Крымской платформы в Киеве. Он упрекнул ООН за то, что организация уклоняется от вопроса Крыма.