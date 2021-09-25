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"Смелости пока не хватает": Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России

25 сентября 2021, 11:46

Глава украинского МИД убежден, что ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН, то есть России.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал ООН за игнорирование вопросов российской оккупации Крыма. Он отметил, что организация нуждается в изменениях.

"Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быть действенной, принципиальной, эффективной организацией, инструментом поддержания международной стабильности и порядка", - заявил министр инофстранных дел в своем блоге.

Кулеба убежден, что ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН, то есть России.

"На это смелости в ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами", - подчеркнул он.

По словам министра, украинская сторона верит, что ООН может быть действенной организацией, но она "должна вспомнить о своих принципах и решительно встать на их защиту".

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"Сегодня новые вызовы требуют не только от государств-членов, но и от самих организаций существенных внутренних реформ", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать".

Он также напомнил, что решение о проведении первой конференции по созданию ООН было принято в 1945 году на конференции в Ялте, которая уже восьмой год является оккупированной вместе с Крымом.

Кроме того, Зеленский заявил, что за последние два года российская агрессия на Донбассе унесла жизни около 2 тыс. человек.

Также Зеленский призвал всех членов ООН присоединиться к декларации, которая была принята на саммите Крымской платформы в Киеве. Он упрекнул ООН за то, что организация уклоняется от вопроса Крыма.

viber
ООН Дмитрий Кулеба оккупация Донбасса деоккупация Крыма
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