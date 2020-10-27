СМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам

КСУ признал несоответствующими Конституции Украины только 2 пункта из представления депутатов ОПЗЖ.
По итогам закрытого заседания, которое состоялось во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Однако КСУ не признавал неконституционным незаконное обогащение и не отменял электронное декларирование доходов для государственных служащих.
Как сообщил источник издания Зеркало недели в Конституционном суде, судьи признали не соответствующими Основному закону Украины только 2 пункта из представления депутатов от ОПЗЖ.
В частности, суд признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование доходов. Однако дисциплинарные и административные санкции не отменялись.
Ответственность в рамках Уголовного кодекса не отменяется и за незаконное обогащение. Заполнение электронных деклараций по-прежнему остается обязательным.
"Что важно – судьи КСУ не признавали неконституционным незаконное обогащение и не отменяли электронное декларирование. То есть, уголовная ответственность остается. Также по-прежнему сохраняется электронное декларирование чиновников", - отмечает источник издания.Читайте такжеУдар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению
Однако судьи приняли решение о несоответствии Конституции полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Мотивом такого решения КСУ стало якобы влияние контрольно-наблюдательных функций НПК на независимость судебной ветви власти.
Источник подчеркивает, что другие пункты представления парламентариев, скорее всего, рассмотрены не будут.
Решения КСУ по антикоррупционному законодательству
- В феврале 2019 году КСУ принял решение о том, что привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение является неконституционным.
- 31 октября Рада проголосовала закон авторства Зеленского, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение.
- В августе парламентарии от ОПЗЖ обратились в Конституционный суд с требованием рассмотреть на соответствие Основному закону Украины принятого Радой антикоррупционного законодательства. Речь шла о законах, регулирующих работу ГБР, НАБУ, прокуратуры, НАЗК и АРМА.
- 27 октября КСУ вынес решение о неконституционности уголовного наказания для государственных служащих за внесение ложных сведений в налоговые декларации.