СМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам

КСУ не признал неконституционным незаконное обогащение - источник/ Фото: ccu.gov.ua

По итогам закрытого заседания, которое состоялось во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Однако КСУ не признавал неконституционным незаконное обогащение и не отменял электронное декларирование доходов для государственных служащих.

Как сообщил источник издания Зеркало недели в Конституционном суде, судьи признали не соответствующими Основному закону Украины только 2 пункта из представления депутатов от ОПЗЖ.

В частности, суд признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование доходов. Однако дисциплинарные и административные санкции не отменялись.

Ответственность в рамках Уголовного кодекса не отменяется и за незаконное обогащение. Заполнение электронных деклараций по-прежнему остается обязательным.

"Что важно – судьи КСУ не признавали неконституционным незаконное обогащение и не отменяли электронное декларирование. То есть, уголовная ответственность остается. Также по-прежнему сохраняется электронное декларирование чиновников", - отмечает источник издания.Читайте такжеУдар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению

Однако судьи приняли решение о несоответствии Конституции полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Мотивом такого решения КСУ стало якобы влияние контрольно-наблюдательных функций НПК на независимость судебной ветви власти.

Источник подчеркивает, что другие пункты представления парламентариев, скорее всего, рассмотрены не будут.

Решения КСУ по антикоррупционному законодательству