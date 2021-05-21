СМИ узнали, какое условие поставил Блинкен Украине во время своего визита

Блинкен заявил, что помощь США Украине зависит от проведения Киевом реформ - СМИ / Фото Reuters

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен в ходе своего визита в Украину говорил о ситуации, связанной с изменениями в судебной власти. Высокопоставленный американский чиновник сказал, что предоставление помощи США зависит от успехов украинского государства в вопросе реализации реформ. При этом судебная реформа рассматривается Вашингтоном в качестве приоритетного направления.

Как утверждают журналисты издания РБК-Украина со ссылкой на свои источники, Блинкен акцентировал внимание на том, что характер и объем американской помощи Киеву зависит от того, насколько украинские власти готовы проводить реформы. Оценка деятельности Украины будет зависеть от назначений в Набсоветы государственных предприятий, а также в антикоррупционные и судебные органы власти.

"А вот то, есть ли желание их делать у украинских властей, будут оценивать в первую очередь по тому, как выбирают профессионалов и в набсовет госпредприятий, в ключевые антикоррупционные органы и самое главное - в судебные", - говорит источник издания.Читайте такжеКиев выходит из орбиты интересов США: СМИ узнали детали визита Блинкена

Инсайдер указал, что решение вопросов с судами будет напрямую влиять на поддержку Украины не только со стороны Вашингтона, но и всего Запада.

"И то, как выбирают членов ВСП (Высшего совета правосудия) и ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей), будет напрямую влиять на поддержку от США и всего западного мира", - подчеркнул источник.

Визит госсекретаря США Блинкена в Украину