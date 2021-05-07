СН после праздников решит, что делать с "человеком на вылет" Степановым

Степанова могут отправить в отставку / УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова фракция рассмотрит на следующей неделе.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"У нас есть один вопрос точно, который будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции, 14 или 15 мая, будет онлайн-фракция проходить в отношении министра здравоохранения господина Степанова. И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - сказал Арахамия.

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По его словам, это "насущный вопрос", потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен

"Много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - заявил Арахамия.

Отставка Степанова: история вопроса

В апреле председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что необходимое количество подписей за внеочередное заседание по увольнению Степанова было собрано.

В конце апреля Арахамия сообщил, что на должность нового министра здравоохранения вместо Максима Степанова уже есть несколько кандидатур, в том числе и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Некоторые еще кандидатуры... Я не могу вам сказать, потому что если я вам сейчас скажу, будет, как всегда - две недели будут перемывать кости бедным этим кандидатам, которые, может, даже не будут кандидатами в конце концов, но им уже настолько перемоют кости, что у них уже пропадет желание вообще работать в государственной системе", - сказал Арахамия.