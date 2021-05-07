СН после праздников решит, что делать с "человеком на вылет" Степановым

Арахамия говорит, что вопрос с увольнением действующего министра здравоохранения не решен на 100%. В то же время ранее он заявлял, что на кресло главы Минздрава уже есть несколько кандидатур.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова фракция рассмотрит на следующей неделе.
Об этом он заявил в эфире "Украина 24".
"У нас есть один вопрос точно, который будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции, 14 или 15 мая, будет онлайн-фракция проходить в отношении министра здравоохранения господина Степанова. И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - сказал Арахамия.
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По его словам, это "насущный вопрос", потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен
"Много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - заявил Арахамия.
Отставка Степанова: история вопроса
В апреле председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что необходимое количество подписей за внеочередное заседание по увольнению Степанова было собрано.
В конце апреля Арахамия сообщил, что на должность нового министра здравоохранения вместо Максима Степанова уже есть несколько кандидатур, в том числе и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Некоторые еще кандидатуры... Я не могу вам сказать, потому что если я вам сейчас скажу, будет, как всегда - две недели будут перемывать кости бедным этим кандидатам, которые, может, даже не будут кандидатами в конце концов, но им уже настолько перемоют кости, что у них уже пропадет желание вообще работать в государственной системе", - сказал Арахамия.