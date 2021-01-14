Состоялось тарифное совещание нардепов с Кабмином: что решили

Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.
Сегодня вечером завершилось онлайн-совещание нардепов с представителями Кабмина и НКРЭКУ - обсуждали снижение цены на транспортировку газа.
Как сообщила народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина в своем Telegram-канале, на совещании договорились об ограничении цены за транспортировку газа - не более 1,79 гривны. Эта цена, как рассказала Гришина, будет одинаковой по всей Украине.
"Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен", - добавила она.
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Как отметила нардеп, правительство примет постановление по тарифам 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.
Тарифы на газ новости
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.
Автор: Екатерина Трохимчук