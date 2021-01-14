Состоялось тарифное совещание нардепов с Кабмином: что решили

Состоялась заседания Рады и Кабмина по тарифам / УНИАН

Сегодня вечером завершилось онлайн-совещание нардепов с представителями Кабмина и НКРЭКУ - обсуждали снижение цены на транспортировку газа.

Как сообщила народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина в своем Telegram-канале, на совещании договорились об ограничении цены за транспортировку газа - не более 1,79 гривны. Эта цена, как рассказала Гришина, будет одинаковой по всей Украине.

"Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен", - добавила она.

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Как отметила нардеп, правительство примет постановление по тарифам 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.

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