Советники Шольца и Макрона едут в Украину: у Зеленского объявили о встрече по Донбассу

В Украине пройдут консультации в рамках нормандского формата при участии советников лидеров Франции и Германии / УНИАН

В Киев уже на следующей неделе должны приехать советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Дипломаты принимают участие в переговорах по Донбассу в рамках нормандского формата на уровне политических советников. Состоялся разговор, в ходе которого Украина, Франция и ФРГ договорились продолжать координацию действий в связи с текущей ситуацией. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил о том, что на днях он поговорил по телефону с Плетнером и Бонном, которые принимают участие в переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата. Стороны договорились продолжить взаимодействие относительно актуальных вопросов.

Читайте такжеЕрмак пообщался с советниками Франции и Германии перед их визитом в Москву"За последние два дня провел звонок с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - отметил Ермак.

Кроме того, он уточнил, что визит дипломатов в Киев ожидается уже на следующей неделе.

"Уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев", - добавил глава ОП.

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Также Ермак подчеркнул, что после переговоров с советниками Макрона и Шольца он поговорил по телефону с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Стороны обсудили ситуацию у границ украинского государства и вопросы безопасности.

Консультации политических советников "Нормандии" по Донбассу

Напомним, 3 января в Кабмине ФРГ анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

На следующий день состоялся телефонный разговор главы ОП Андрея Ермака с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

6 января в Подмосковье прошли переговоры по Донбассу при участии замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, советника канцлера Германии Плетнера и советника президента Франции Бонна. Козак заявил, что Париж и Берлин придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт на Донбассе должен быть урегулирован на базе Минских соглашений.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве рассматривают два сценария дальнейших переговоров по Донбассу – подключение к процессу США и прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Второй вариант диалога поддерживают и на Западе.

Зеленский 15 декабря провел встречи с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном. Они договорились о продолжении диалога по Донбассу в рамках "Нормандии" и выразили готовность приложить усилия к реализации парижских договоренностей 2019 года. Также лидеры стран призвали Россию к конструктивной дискуссии.

Хозяин Кремля Владимир Путин говорил, что Москва может дать согласие на новую встречу в нормандском формате в том случае, если Киев, дескать, пойдет на запуск "Минска".

Глава ОП Андрей Ермак утверждал, что США уже приняли решение о намерении принять участие в переговорах по Донбассу. По его словам, помочь урегулировать конфликт с Россией готова и Турция. Также идут консультации с Великобританией.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Киев разработал новый план по Донбассу, который был отправлен Штатам, Франции, ФРГ и РФ. По мнению гаранта, механизм можно запустить при помощи Запада.