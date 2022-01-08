Советники Шольца и Макрона едут в Украину: у Зеленского объявили о встрече по Донбассу

Киев и Вашингтон обсудили ситуацию у границ Украины и вопросы безопасности, сказал Андрей Ермак.
В Киев уже на следующей неделе должны приехать советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Дипломаты принимают участие в переговорах по Донбассу в рамках нормандского формата на уровне политических советников. Состоялся разговор, в ходе которого Украина, Франция и ФРГ договорились продолжать координацию действий в связи с текущей ситуацией. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил о том, что на днях он поговорил по телефону с Плетнером и Бонном, которые принимают участие в переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата. Стороны договорились продолжить взаимодействие относительно актуальных вопросов.
Читайте такжеЕрмак пообщался с советниками Франции и Германии перед их визитом в Москву"За последние два дня провел звонок с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - отметил Ермак.
Кроме того, он уточнил, что визит дипломатов в Киев ожидается уже на следующей неделе.
"Уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев", - добавил глава ОП.
Также Ермак подчеркнул, что после переговоров с советниками Макрона и Шольца он поговорил по телефону с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Стороны обсудили ситуацию у границ украинского государства и вопросы безопасности.
Консультации политических советников "Нормандии" по Донбассу
Напомним, 3 января в Кабмине ФРГ анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.
На следующий день состоялся телефонный разговор главы ОП Андрея Ермака с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
6 января в Подмосковье прошли переговоры по Донбассу при участии замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, советника канцлера Германии Плетнера и советника президента Франции Бонна. Козак заявил, что Париж и Берлин придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт на Донбассе должен быть урегулирован на базе Минских соглашений.
Переговоры по Донбассу
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве рассматривают два сценария дальнейших переговоров по Донбассу – подключение к процессу США и прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Второй вариант диалога поддерживают и на Западе.
Зеленский 15 декабря провел встречи с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном. Они договорились о продолжении диалога по Донбассу в рамках "Нормандии" и выразили готовность приложить усилия к реализации парижских договоренностей 2019 года. Также лидеры стран призвали Россию к конструктивной дискуссии.
Хозяин Кремля Владимир Путин говорил, что Москва может дать согласие на новую встречу в нормандском формате в том случае, если Киев, дескать, пойдет на запуск "Минска".
Глава ОП Андрей Ермак утверждал, что США уже приняли решение о намерении принять участие в переговорах по Донбассу. По его словам, помочь урегулировать конфликт с Россией готова и Турция. Также идут консультации с Великобританией.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Киев разработал новый план по Донбассу, который был отправлен Штатам, Франции, ФРГ и РФ. По мнению гаранта, механизм можно запустить при помощи Запада.