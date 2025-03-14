Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно вылетели в США, - Welt

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- Представители трех стран срочно отправились в США
- Переговоры о прекращении огня в Украине до сих пор велись без участия европейцев
Советники по безопасности Германии, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон для переговоров по Украине.
Немецкая газета Die Welt сообщает, что с неанонсированным визитом в США срочно отправился советник по безопасности канцлера Олафа Шольца Йенс Плетнер
"Плетнер вместе со своим британским коллегой Джонатаном Пауэллом встречается в Белом доме с Майком Уолтцем, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности… Во встрече также примет участие советник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам безопасности Эммануэль Бонн", - говорится в сообщении.
Визит был организован спонтанно и пришелся на "критический момент переговоров о прекращении огня в войне России против Украины".
Переговоры о возможном прекращении огня в Украине до сих пор велись без участия европейцев, добавили в издании.
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Напомним, 14 марта Трамп заявил, что провел разговор с Путиным и назвал его "очень хорошим и продуктивным". По его словам, есть шанс на завершение войны.
Также Украина формирует команду для мониторинга 30-дневного перемирия, разработки алгоритмов контроля и предотвращения провокаций со стороны РФ, заявил глава МИД Андрей Сибига.
Как сообщал Главред, Зеленский сказал, что Украина имеет хорошую возможность завершить войну. Президент добавил, что Путин не хочет прекращения огня и пытается саботировать дипломатический процесс, выдвигая неприемлемые условия.
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