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Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно вылетели в США, - Welt

Сергей Кущ
14 марта 2025, 23:01
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Визит был организован спонтанно и пришелся на "критический момент переговоров".
Трамп, евросоюз
Трамп, евросоюз / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

Вы узнаете:

  • Представители трех стран срочно отправились в США
  • Переговоры о прекращении огня в Украине до сих пор велись без участия европейцев

Советники по безопасности Германии, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон для переговоров по Украине.

Немецкая газета Die Welt сообщает, что с неанонсированным визитом в США срочно отправился советник по безопасности канцлера Олафа Шольца Йенс Плетнер

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"Плетнер вместе со своим британским коллегой Джонатаном Пауэллом встречается в Белом доме с Майком Уолтцем, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности… Во встрече также примет участие советник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам безопасности Эммануэль Бонн", - говорится в сообщении.

Визит был организован спонтанно и пришелся на "критический момент переговоров о прекращении огня в войне России против Украины".

Переговоры о возможном прекращении огня в Украине до сих пор велись без участия европейцев, добавили в издании.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, 14 марта Трамп заявил, что провел разговор с Путиным и назвал его "очень хорошим и продуктивным". По его словам, есть шанс на завершение войны.

Также Украина формирует команду для мониторинга 30-дневного перемирия, разработки алгоритмов контроля и предотвращения провокаций со стороны РФ, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Как сообщал Главред, Зеленский сказал, что Украина имеет хорошую возможность завершить войну. Президент добавил, что Путин не хочет прекращения огня и пытается саботировать дипломатический процесс, выдвигая неприемлемые условия.

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