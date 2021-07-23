УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Кент

23 июля 2021, 12:16

Временный поверенный по делам США в Украине Джордж Кент рассказал, что американцы пока не спешат участвовать в переговорах по Донбассу.

Путин Макрон Меркель Зеленский
США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу / Reuters

Несмотря на то, что Украина давно надеется на присоединение США к "нормандскому формату", американцы туда не спешат и в ближайшее время участвовать в переговорах по Донбассу не будут, заявил временный поверенный по делам США в Украине Джордж Кент.

"На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в "минском процессе". Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к "нормандским" встречам", – сказал Кент в интервью Суспильному.

Кент пообещал, что этот вопрос будет проговариваться на переговорах с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, которые посетят США перед визитом Зеленского, и, собственно, во время встречи Зеленского с Байденом.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с Джо Байденом.

Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса, заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Реклама

Подробнее о визите президента Украины в США можете узнать в сюжее ТСН:

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался. Он отметил, что Украина не ведет пока никаких обсуждений о создании отдельного формата.

1 июля представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что участие представителей США в переговорах по Донбассу обсуждалась в ходе встречи с американскими сенаторами.

20 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады.

новости США война на Донбассе нормандские переговоры Джордж Кент
Сейчас вы просматриваете новость «США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Кент». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блогаJerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блога Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газаВзрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника ПутинаКандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина В Украине резко изменится погода и придет новая опасностьВ Украине резко изменится погода и придет новая опасность Киев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы залило водойКиев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы залило водой

Последние новости

12:40

Открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио: когда и где смотреть

12:35

Украина снова будет "красной": Минздрав анонсировал новую жесткую волну COVID-19 Видео

12:29

Рик и Морти, и Охотники на Троллей стали самыми популярными сериалами Netflix в Украине

12:27

"Автомагистраль-Юг" использует уникальную технологию для тестирования асфальтобетона "Большой стройки"

12:16

США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Кент Видео

Реклама
12:16

"Ни унитазов не оставил, ни розеток": бывший генпрокурор Пискун скандально выехал с госдачи Видео

11:56

Команда главы Нацбанка Кирилла Шевченко усилилась топ-менеджером – СМИ актуально

11:43

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

11:25

На Азовском море 20-летний отдыхающий прыгнул с катамарана и сломал шею на глазах у мамы

11:12

"Я приехал на самокате, а вы - на Maybach": Милованов и Шахов сцепились в прямом эфире Видео

11:11

Перекись водорода: что она может и какие факторы риска Видео

11:04

Популярный украинский курорт ушел под воду: есть человеческие жертвы Видео

10:43

"На очереди кресло Голоса": Юлию Санину позвали в новый проект 1+1

10:29

"Нищий без ног" встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" попрошайку Видео

10:13

Крым вернули Украине: организаторы Олимпиады-2020 исправили возмутительную ошибку с картой Видео

09:35

Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада

09:34

Футуристический "портал" соединил Литву с Польшей: чудо техники может появиться и в Украине Видео

09:19

День дачника: душевные поздравления и милые открытки

08:54

Украине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причину Видео

08:35

Не знаешь украинского языка – до свидания мнение

Реклама
08:25

Коронавирус в Украине 23 июля: за сутки выявили 763 новых больных COVID-19

08:23

В Днепре прямо во время операции умер парнишка-десятиклассник

08:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

07:59

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

07:28

В Харькове женщине врачи без предупреждения ампутировали грудь Видео

06:54

"Когда на порнхаб?": Катя Кищук шаловливо показала огромную грудь после родов

06:53

Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: неожиданное знакомство или проблемы со здоровьем

06:52

"По**й" на герб: девушки-подростки сожгли футболку с символом Украины и нарвались на скандал Видео

06:35

Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

06:10

Энергетический терроризм: зачем в Украине снова пытаются повысить тарифы на электроэнергию мнение

05:44

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

05:05

Иммунолог оценил опасность бразильского штамма коронавируса "Гамма"

04:58

США нельзя подключать к Нормандским переговорам: экс-секретарь СНБО назвал неожиданную причину Видео

04:11

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

03:50

Провоцируют старение: диетолог объяснила, чем опасны июльские арбузы и дыни Видео

03:11

В Украине валюту будут продавать по новым правилам: эксперт спрогнозировал, обвалится ли гривня

02:26

Удар по COVID-19: Комаровский перечислил ключевые факторы профилактики коронавируса

02:10

Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор

01:15

Ученые пояснили, опасно ли употребление кофе для сердца

00:40

Как организовать пространство в холодильнике, чтобы продукты дольше оставались свежими Видео

Реклама
22 июля, четверг
23:54

Плохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни Видео

23:19

Украина не получила гарантий: в Кабмине рассказали о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 Видео

23:18

Чем занят мозг, когда человек спит - ответ ученых Видео

22:48

"Люди взлетели": смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов Видео

22:47

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

22:46

"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова Видео

22:26

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы Видео

22:17

В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

21:55

В Украину ворвется невероятно аномальная жара Видео

21:50

"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять