США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Кент

США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу / Reuters

Несмотря на то, что Украина давно надеется на присоединение США к "нормандскому формату", американцы туда не спешат и в ближайшее время участвовать в переговорах по Донбассу не будут, заявил временный поверенный по делам США в Украине Джордж Кент.

"На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в "минском процессе". Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к "нормандским" встречам", – сказал Кент в интервью Суспильному.

Кент пообещал, что этот вопрос будет проговариваться на переговорах с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, которые посетят США перед визитом Зеленского, и, собственно, во время встречи Зеленского с Байденом.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с Джо Байденом.

Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса, заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался. Он отметил, что Украина не ведет пока никаких обсуждений о создании отдельного формата.

1 июля представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что участие представителей США в переговорах по Донбассу обсуждалась в ходе встречи с американскими сенаторами.

20 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады.